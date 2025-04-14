Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Μ. Δευτέρα ο καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και κυρίως μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στο Ιόνιο και τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

