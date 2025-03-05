Αίθριος ο καιρός - Σε άνοδο η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, τους 16 με 18 στα δυτικά και τα βόρεια και τους 17 με 19 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικός παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα κεντρικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 08 έως 16 βαθμούς και στα νότια από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά το πρωί στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικός παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και τοπικά στα ηπειρωτικά θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

