Ταξίδι στο κέντρο της Γης: Η μεγαλύτερη καταβόθρα του κόσμου

Στην Κίνα, στην επαρχία Fengjie, βρίσκεται η βαθύτερη «καταβόθρα» του κόσμου.

Με μήκος 626 μέτρα, πλάτος 537 και μέγιστο βάθος 662 μέτρα, η Xiaozhai Tiankeng – αλλιώς γνωστή και ως Heavenly Pit (Ουράνιος Λάκος), αποτελεί ένα από τα πιο μαγευτικά τοπία στον κόσμο.

The Xiaozhai Tiankeng (小寨天坑), also known as the Heavenly Pit, is the world's deepest sinkhole



