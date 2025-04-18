Στις 18 Απριλίου του 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά ισοπέδωσαν το γερμανικό νησί, το οποίο οι Ναζί είχαν μετατρέψει σε ναυτικό οχυρό στη Βόρεια Θάλασσα.Mε μια σεμνή τελετή μνήμης, ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι του Χέλγκολαντ (Ελιγολάνδη) στη Βόρεια Θάλασσα τίμησαν σήμερα την επέτειο των 80 χρόνων από τον βομβαρδισμό του μικρού νησιού από 1.000 βρετανικά βομβαρδιστικά στις 18 και 19 Απριλίου του 1945. Αποστολή της Royal Air Force, στην εκπνοή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η καταστροφή των ναυτικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που κατασκεύασαν εκεί οι ναζί του Αδόλφου Χίτλερ μετατρέποντας το μικρό νησί σε φρούριο ειδικά διαμορφωμένο για υποβρύχια και πολεμικά πλοία. Μέσα σε 100 λεπτά περίπου 7.000 βόμβες έπεσαν στο νησί. Οι περίπου 2.000 κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια για να γλιτώσουν. Στο τέλος των εκτεταμένων βρετανικών βομβαρδισμών στα τέλη Απριλίου του 1945 σχεδόν όλα τα σπίτια είχαν καταστραφεί, ενώ σημαντικός ήταν ο αριθμός θυμάτων και τραυματιών.



Ας σημειωθεί ότι λόγω της στρατιωτικά πολύτιμης γεωγραφικής θέσης του νησιού, έργα οχύρωσης είχαν πραγματοποιηθεί στο νησί των μόλις 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων ήδη από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

H μεγαλύτερη συμβατική έκρηξη στην ιστορία

«Ήταν σημείο καμπής για το νησί», λέει η Σιμόνε Άρνολντ, διευθύντρια του Μουσείου Χέλγκολαντ. Όταν οι κάτοικοι βγήκαν από το καταφύγιο, αντίκρυσαν εικόνες καταστροφής. Λίγο αργότερα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Τα επόμενα χρόνια οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν το νησί ως χώρο για στρατιωτικές ασκήσεις. Στις 18 Απριλίου του 1947 μάλιστα ανατίναξαν ό,τι είχε μείνει από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα καταφύγια και το στρατιωτικό λιμάνι των ναζί, με εκρηκτικά 7.000 τόνων. Ειδικοί ισχυρίζονται ότι ήταν η μεγαλύτερη έκρηξη χωρίς πυρηνικά στην ιστορία. Η έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή ακόμα και στην ηπειρωτική Γερμανία, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων, με τον καπνό να φθάνει σε ύψος 9 χιλιομέτρων περίπου, ισοπέδωσε τις περισσότερες εγκαταστάσεις, δεν κατάφερε ωστόσο να καταστρέψει ολοσχερώς το νησί, όπως περίμεναν πολλοί μετά από μια έκρηξη τέτοιας έντασης.

500.000 τουρίστες τον χρόνο

Οι κάτοικοι του πολύπαθου νησιού, το οποίο τους τελευταίους αιώνες πέρασε από τους Δανούς στους Βρετανούς και εν τέλει στους Γερμανούς το 1890, γύρισαν στην πατρίδα τους το 1952, επτά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, όταν οι Βρετανοί επέστρεψαν το Χέλγκολαντ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία είχε ιδρυθεί τρία μόλις χρόνια πριν.



80 χρόνια μετά τον βομβαρδισμό τίποτα δεν θυμίζει πια το στρατιωτικό παρελθόν του νησιού. Σήμερα το Χέλγκολαντ των 1.200 κατοίκων είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με εντυπωσιακή χλωρίδα και πανίδα. Κάθε χρόνο επισκέπτονται το νησί σχεδόν 500.000 τουρίστες.





