Έναν κρυμμένος θησαυρός μέσα στην καρδιά της Πάρνηθας. Μια μαγευτική διαδρομή στα Δερβενοχώρια οδηγεί σε δύο δίδυμα εντυπωσιακά εκκλησάκια σκαρφαλωμένα στον γκρεμό και ακριβώς απέναντι στη χαράδρα το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας να ξεπροβάλλει και να καθηλώνει με τη μοναδική ομορφιά του.

Ένα τοπίο που συνδυάζει την αγριότητα της φύσης με τη μυσταγωγία της παράδοσης. Οι «Μπινιάρες» όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι και που στα αρβανίτικα σημαίνει δίδυμες δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι εμπειρία.

Η γαλήνη, η απομόνωση και η θέα φέρνουν στον νου τα «Καρούλια» του Αγίου Όρους, δημιουργώντας μια αίσθηση πνευματικότητας μοναδική στην Αττικοβοιωτία, 1,5 μόλις ώρα από το κέντρο της Αθήνας.

