Η Θεσσαλονίκη έχει μπει στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας

Τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης στο χώρο της διεθνούς κρουαζιέρας, λόγω της δυνατότητας συνδυασμού της με ημερήσιες εκδρομές σε σημαντικά ιστορικά και φυσικά τοπόσημα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Βεργίνα, το Δίον, οι Αιγές, ο Όλυμπος κ.ά, επισήμανε με δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Με αφορμή τη συμμετοχή της Περιφέρειας και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Seatrade Cruise Global», στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις για τον κλάδο της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως, η Αντιπεριφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική θέση της πόλης ενώ χαρακτήρισε πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, τα αποτελέσματα των επαγγελματικών συναντήσεων που είχαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη της Περιφέρειας με κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας, του διεθνούς τύπου και σημαντικών τουριστικών εντύπων.

«Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη μπει στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας. Τα αποτελέσματα του 2024 αλλά και οι προβλέψεις για το 2025 καταδεικνύουν την ανοδική πορεία με έμφαση στο homeporting, την προσέλκυση νέων συνεργασιών και την ενδυνάμωση των σχέσεων με διεθνείς αγορές υψηλού εισοδήματος» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

