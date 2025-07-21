Τα πιο δημοφιλή μέρη στην Ευρώπη για διακοπές και διασκέδαση στις προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών για αυτό το καλοκαίρι, αποκαλύπτει έρευνα της easyJet Holidays, της βρετανικής low cost αεροπορικής εταιρίας.

Πρώτα στη λίστα είναι τα παραθαλάσσια θέρετρα στην Ισπανία και την Πορτογαλία: η Μάλαγα και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα στην Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενες από το Φάρο στην Πορτογαλία.

Most popular destinations for UK holidaymakers named https://t.co/qdkcUWmPE0 pic.twitter.com/Wub1yRuMZR — Standard News (@standardnews) July 21, 2025

Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί είναι η Ρόδος (με το «αγαπημένο» των Βρετανών Φαληράκι), η Τενερίφη (νησί της Ισπανίας και το μεγαλύτερο από τα επτά Κανάρια Νησιά) και το Νταλαμάν, ένα θέρετρο στη νοτιοδυτική ακτή της Τουρκίας.

Όσον αφορά τους εσωτερικούς προορισμούς, ως πιο δημοφιλείς τόποι διακοπών αναδεικνύονται το Εδιμβούργο και το Μπέλφαστ.

Πηγή: skai.gr

