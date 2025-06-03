Βόλτα στην Αγάπη της Τήνου: Ένα από τα πιο όμορφα και ιστορικά χωριά του νησιού

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Αγάπη, γνωστή και ως το Αγάπι, είναι από τα πιο εμβληματικά και παλιά χωριά της Τήνου. Βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 100 μέτρων πάνω από τη θάλασσα και έχει θέα προς τη βόρεια πλευρά του νησιού. Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ονομαζόταν «Πέρασμα», αφού από εκεί περνούσε ο δρόμος, που οδηγούσε στην τότε πρωτεύουσα του νησιού. Τον 18ο αιώνα, ο ενοριακός ναός της Παναγίας μετονομάστηκε σε ναό του Αγίου Αγαπητού, που έδωσε και το ξεχωριστό αυτό όνομα στο χωριό. Σήμερα στην Αγάπη κατοικούν λιγότεροι από 100 μόνιμοι κάτοικοι, όμως χρόνο με το χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους σταθερούς επισκέπτες, που βρήκαν σ’ αυτήν το αγαπημένο τους κυκλαδίτικο καταφύγιο.

Η αρχιτεκτονική του οικισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον καθιστά έναν από τους πιο όμορφους όχι μόνο της Τήνου, αλλά και όλων των Κυκλάδων. Τα παραδοσιακά, λευκά σπίτια, τα δαιδαλώδη στενά με τις δημοφιλείς καμάρες, οι φυσικές πηγές και το πηγάδι με το πλυσταριό, διαμορφώνουν ένα αυθεντικό κυκλαδίτικο σκηνικό, αντιπροσωπευτικό της αισθητικής του νησιού. Οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες που απλώνονται πάνω στις άσπρες μάντρες, οι αναβαθμίδες και οι σκόρπιοι περιστεριώνες στους γύρω λόφους κάνουν την περιοχή αυτή του νησιού μοναδική και με ταυτότητα.

Από την Αγάπη ξεκινάει η κοιλάδα που καταλήγει στην πεδιάδα της Κώμης και τη διατρέχει ένα ρυάκι, που υπήρξε κάποτε ένα από τα πιο μεγάλα ποτάμια του νησιού. Από εκεί, επίσης, μπορείτε να περπατήσετε στην περιοχή Γρίζα, όπου τα τρεχούμενα νερά, το πράσινο και οι περιστεριώνες δημιουργούν ένα πανέμορφο τοπίο. Σε μικρή απόσταση από το χωριό, περίπου 4 χλμ. βόρεια, βρίσκεται και το προσκύνημα της Παναγίας της Βουρνιώτισσας. Σύμφωνα με την παράδοση, πίσω στο 1670, ψαράδες από το Σκλαβοχωριό εντόπισαν μία εικόνα της Παναγίας να επιπλέει στη θάλασσα. Την πήραν και ξεκίνησαν το δρόμο για το χωριό τους. Στη διαδρομή, σταμάτησαν στο ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη, για να ξεκουραστούν, και όταν θέλησαν να συνεχίσουν τον δρόμο για το χωριό, η εικόνα ήταν ασήκωτη! Το νέο διαδόθηκε γρήγορα, οι κάτοικοι των γύρω χωριών συγκεντρώθηκαν, τελέστηκε παράκληση και ξεκίνησαν οι εργασίες ανοικοδόμησης του ναού. Σήμερα η θαυµατουργή εικόνα φυλάσσεται στη Μονή Κεχροβουνίου.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, περιμετρικά του χωριού θα δείτε πολλούς γραφικούς περιστεριώνες, που είναι σήμα κατατεθέν της περιοχής. Περίτεχνα διακοσμημένοι, βρίσκονται χτισμένοι σε μέρη προστατευμένα από τον άνεμο και συνήθως κοντά σε κάποια ρεματιά. Οι ιδιοκτήτες τους, τους χρησιμοποιούσαν ως εξοχικές κατοικίες, στάβλους ή αχυρώνες. Το εσωτερικό του κτίσματος είναι ασοβάντιστο, σε αντίθεση με το εξωτερικό που είναι πάντα σοβατισμένο. Το πάνω μέρος των τοίχων είναι χωρισμένο σε μικρά ανοίγματα, για να μπαινοβγαίνουν στο κτίριο μόνο τα περιστέρια, και όχι άλλα πουλιά, όπως οι κουρούνες. Πιθανόν την εκτροφή των περιστεριών την έφεραν στην Τήνο οι Ενετοί, που έφτασαν στο νησί το 1207 και έφυγαν από εκεί το 1715, όταν το νησί παραδόθηκε στους Τούρκους. Η πιο παλιά χρονολογία που μαρτυρείται περιστεριώνας είναι το 1726, όπου ένας καθολικός ιερέας κληροδοτεί τον περιστεριώνα του. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως οι Ενετοί έφεραν τα περιστέρια στο νησί, γιατί με βάση το δίκαιό τους, ο περιστεριώνας ήταν αποκλειστικό προνόμιο των φεουδαρχών του νησιού.

Το γραφικό χωριό της Αγάπης απέχει μόλις 14 χλμ. από τη Χώρα και την περίοδο του καλοκαιριού σφύζει από ζωή. Ακολουθήστε το νέο οδικό δίκτυο Τήνου - Πανόρμου (ξεκινώντας από τη Λεωφόρο Τριποτάμου) και περνώντας την Κώμη θα στρίψετε δεξιά προς Αγάπη. Οι κάτοικοι του χωριού θα σας υποδεχτούν με ένα ζεστό χαμόγελο και θα σας κάνουν να νιώσετε σαν το σπίτι σας.

Πηγή: skai.gr

