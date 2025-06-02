Άνδρος: Περιήγηση στις παραλίες που έγιναν σύμβολο - Ο φάρος που έγινε παγκόσμιο τοπόσημο

Η Άνδρος φημίζεται για τις πανέμορφες παραλίες της.
Μια από αυτές είναι η παραλία Άχλα με το ψιλό λευκό βότσαλο, τα σμαραγδένια νερά και το πλούσιο πλατανόδασος.
Από την άλλη, συναντάται η παραλία «της Γριάς το πήδημα» με την επιβλητική βραχώδη μορφή.
Ο όμορφος φάρος Τουρλίτης δεσπόζει ανοιχτά της Άνδρου πάνω σε βραχονησίδα και πριν από μερικά χρόνια ανακατασκευάστηκε, εγχείρημα με πολλές δυσκολίες.
Πηγή: skai.gr
