Άνδρος: Περιήγηση στις παραλίες που έγιναν σύμβολο - Ο φάρος που έγινε παγκόσμιο τοπόσημο

Η Άνδρος φημίζεται για τις πανέμορφες παραλίες της.

Μια από αυτές είναι η παραλία Άχλα με το ψιλό λευκό βότσαλο, τα σμαραγδένια νερά και το πλούσιο πλατανόδασος.

Από την άλλη, συναντάται η παραλία «της Γριάς το πήδημα» με την επιβλητική βραχώδη μορφή.

Ο όμορφος φάρος Τουρλίτης δεσπόζει ανοιχτά της Άνδρου πάνω σε βραχονησίδα και πριν από μερικά χρόνια ανακατασκευάστηκε, εγχείρημα με πολλές δυσκολίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.