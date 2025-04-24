Παρά τις προειδοποιήσεις να αποφεύγουν χώρες που χαρακτηρίζονται μη ασφαλείς μία νέα τάση τουριστών έχει αρχίσει να αναδύεται, στο πλαίσιο της οποίας αγνοούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες και επισκέπτονται επικίνδυνα μέρη.

Για χρόνια, η Λιβύη θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη για να ταξιδέψει κανείς — κι όμως οι τουρίστες συνεχίζουν να έρχονται.

Η Λιβύη έχει βυθιστεί εδώ και δεκαετίες σε αναταραχή μετά τη δολοφονία του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι από δυνάμεις που υποστηρίχθηκαν από το ΝΑΤΟ.

Έκτοτε, η μάχη για την εξουσία συνεχίζεται μεταξύ αντίπαλων ομάδων από την ανατολή και τη δύση της χώρας.

Οι συγκρούσεις έχουν οδηγήσει πολλές χώρες στο να χαρακτηρίσουν τη Λιβύη μη ασφαλή για τουρισμό, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει κάποιους τολμηρούς ταξιδιώτες να ακολουθούν τη μόδα για «danger tourism» ή «dark tourism».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία Επιπέδου 4, το υψηλότερο επίπεδο, κατά των ταξιδιών στη Λιβύη, προειδοποιώντας για «εγκληματικότητα, τρομοκρατία, κοινωνική αναταραχή, απαγωγές και ένοπλες συγκρούσεις».

Η κυβέρνηση της Βρετανίας επίσης «συνιστά να αποφεύγεται οποιοδήποτε ταξίδι» στη συγκεκριμένη αφρικανική χώρα.

Ωστόσο, η Λιβύη προσελκύει περίπου 100.000 ξένους τουρίστες κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Travel and Tour World.

Οι πρόσφατες εξελίξεις και η μικρή σταθεροποίηση έχουν οδηγήσει ορισμένες χώρες, όπως η Ινδία, να χαλαρώσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ενώ κάποιοι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν τη Λιβύη χωρίς άγχος ή προβλήματα.

«Νιώσαμε ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας», δήλωσαν οι Χάντσον και Έμιλι, δημιουργοί περιεχομένου που επισκέφθηκαν τη Λιβύη το 2024.

Το ζευγάρι ταξίδεψε με έναν σωματοφύλακα που ήταν «πολύ σοβαρός με τη δουλειά του» και τους συνόδευε ακόμα και στις τουαλέτες. Παρά τα επιπλέον μέτρα ασφαλείας, απόλαυσαν τον χρόνο τους θαυμάζοντας τα αρχαία ερείπια και το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τη Λέπτις Μάγκνα, την «όμορφη» Τρίπολη και τους «πολύ φιλικούς ανθρώπους».

Ωστόσο, κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται.

Τον περασμένο Μάιο, ένας Βρετανός τουρίστας κρατήθηκε επί επτά ώρες υπό την απειλή όπλου σε ένα στρατιωτικό σημείο ελέγχου στη Λιβύη.

Ο 26χρονος Ντάνιελ Πίντο έφτασε στη χώρα στις 29 Μαΐου 2024 και ταξίδεψε για 21 ημέρες, επειδή ήταν ένα «μυστηριώδες» μέρος που ήθελε να δει.

Περιγράφει τον εαυτό του ως «τουρίστα του κινδύνου» και έχει επισκεφθεί το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Αυτή τη φορά όμως, το ταξίδι του είχε μια σοβαρή ανατροπή όταν κρατήθηκε επί ώρες υπό την απειλή όπλων από τον στρατό. Δεν εξήγησε πώς κατάφερε να ξεφύγει από την κατάσταση, αλλά δεν έδειχνε ιδιαίτερα ταραγμένος όταν αφηγήθηκε την «τρομακτική» εμπειρία του.

Ο Πίντο και άλλοι που αγνοούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες και επισκέπτονται χώρες που θεωρούνται μη ασφαλείς, είναι μέρος μιας αυξανόμενης τάσης ταξιδιωτών που παρακάμπτουν τις συμβατικές διακοπές και αναζητούν συγκινήσεις.

Ταξιδιωτικοί ειδικοί αναφέρουν αυξημένο ενδιαφέρον για επισκέψεις σε μέρη όπου έχουν σημειωθεί φυσικές καταστροφές, μαζικές δολοφονίες ή άλλες τραγικές καταστάσεις.



Πηγή: skai.gr

