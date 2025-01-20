Βόλτα στα τσιπουράδικα του Βόλου: Η συνήθεια που έγινε λατρεία

Του Νικόλα Μπάρδη

Το τσίπουρο κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των κατοίκων του Βόλου. Πρόκειται για μία συνήθεια που έγινε παράδοση, και έχει αγαπηθεί τόσο από τους ντόπιους, όσο και από τους επισκέπτες της πόλης. Πηγαίνοντας κανείς στα τσιπουράδικα είναι μία διέξοδος από τα άγχη και την κούραση της καθημερινότητας, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας. Θα έχετε ακουστά τη διάσημη «συνάντηση του μεσημεριού».

Ο εν λόγω θεσμός ξεκίνησε το μακρινό 1922 από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτοί κυρίως δούλευαν στη θάλασσα και το λιμάνι. Τα μεσημέρια, λοιπόν, μετά τη δουλειά, μαζεύονταν στα καφενεία της περιοχής για τσίπουρο και μεζέδες. Αυτή η μεσημεριανή συνάντηση στα παραδοσιακά καφενεία της παραλίας αγαπήθηκε και «υιοθετήθηκε» πολύ σύντομα και από τους Βολιώτες εργάτες. Μέρα με τη μέρα οι παρέες μεγάλωναν, το ίδιο και οι παραγγελίες, ενώ οι μεζέδες γίνονταν ιδιαίτεροι και πιο εξεζητημένοι. Όπως ήταν φυσικό κι επόμενο, οι περισσότεροι μεζέδες είχαν φρέσκα θαλασσινά από τον Παγασητικό και το Αιγαίο. Και κάπως έτσι, τα χρόνια πέρασαν και τα τσιπουράδικα της γειτονιάς αλλά και της παραλίας καθιερώθηκαν, ενώ ήταν και εξακολουθούν να είναι σημείο συνάντησης.

Βέβαια, πλέον, οι συναντήσεις δεν γίνονται μόνο μεσημέρι, ενώ η φήμη των τσιπουράδικων έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Γιατί όμως τα τσιπουράδικα του Βόλου είναι διάσημα; Σύμφωνα με τους ντόπιους, το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο καλό τσίπουρο και τον δυνατό μεζέ. Όλα τα πιάτα είναι καλομαγειρεμένα και μπορείς να επιλέξεις μέσα από μία μεγάλη ποικιλία. Σε πολλά μαγαζιά θα βρείτε και κρεατικά, αλλά τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Καλαμαράκια, χταπόδια, σουπιές, γαρίδες, καραβίδες, μύδια, στρείδια, κυδώνια, σαρδέλες, μαρίδες, σολομοί, ξιφίες και αστακοί είναι μερικοί από τους κλασικούς μεζέδες που συνοδεύουν το 25αράκι τσίπουρο, και κερδίζουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Όλα τα πιάτα είναι από παραδοσιακές συνταγές και κουβαλούνε γεύση και άρωμα άλλων εποχών.

Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να κάνετε αυτήν την «μεθυστική» περιήγηση στα Παλαιά και την παραλία του Βόλου, και να αποσυνδεθείτε για λίγο από την απαιτητική καθημερινότητα. Το παρεΐστικο κλίμα, οι δυνατές γεύσεις και το αξεπέραστο τσίπουρο θα φροντίσουν γι’ αυτό. Ακόμη, πριν φύγετε, κάντε μία απογευματινή βόλτα στο περίφημο «κορδόνι» του Βόλου. Είναι ο κυματοθραύστης του λιμανιού, που εκτείνεται 1.000 μέτρα, και αποτελεί το κατάλληλο μέρος για ησυχαστήριο, αλλά χαρίζει και μία διαφορετική οπτική της πόλης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, φεύγοντας από εκεί, θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε!



Πηγή: skai.gr

