Η Ελλάδα κατακτά την κορυφή της Ευρώπης στην αεροπορική διασυνδεσιμότητα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 31 κρατών-μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης του ACI EUROPE, η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο του 35ου Ετήσιου Συνεδρίου του οργανισμού. Ακολουθούν στην κατάταξη η Πορτογαλία και η Κύπρος.

Η αύξηση της συνδεσιμότητας ανέρχεται στο +35% σε σχέση με το 2019 και +10% έναντι του 2024, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού πυλώνα του ευρωπαϊκού αεροπορικού δικτύου.

Σημαντική είναι και η επίδοση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο οποίος ξεπερνά τα περισσότερα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης στην κατηγορία των 25–40 εκατ. επιβατών ετησίως, με αύξηση +33% από το 2019 και +13% από το 2024. Ο ΔΑΑ ανέβηκε δέκα θέσεις στην κατάταξη άμεσης συνδεσιμότητας και σχεδόν διπλασίασε τη δυναμική του ως κόμβος (hub) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε σχετικά: «Η αεροπορική διασυνδεσιμότητα αποτελεί τεκμήριο κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Οι υψηλές θέσεις της Ελλάδας και της Αθήνας στην ετήσια σχετική Έκθεση του ACI EUROPE, είναι μια απόδειξη ανθεκτικότητας και καλών πρακτικών που υιοθετήθηκαν εθνικά στην επανεκκίνηση από την πανδημία, καθώς και της επιτυχημένης διαχρονικής συνεργασίας του συνόλου των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στο ταξίδι.

Σε μια περίοδο έντονων μεταβολών, η δυνατότητα μιας χώρας να διατηρεί και να επεκτείνει τις διεθνείς συνδέσεις της είναι κρίσιμη. Ο ΔΑΑ, με κορυφαία σε ευρωπαϊκή διάσταση αύξηση +33% στη διασυνδεσιμότητα σε σχέση με το 2019, ενισχύει σταθερά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Την ευρεία οικονομική συμβολή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αναδεικνύει η επικαιροποιημένη μελέτη του ΙΟΒΕ: 3,8% του ΑΕΠ, 214.000 θέσεις εργασίας, 2,7 δισ. ευρώ σε δημόσια έσοδα.

Πίσω και πέρα από αυτούς τους αριθμούς, βρίσκεται μια διαρκής προσπάθεια να λειτουργούμε συστηματικά, στρατηγικά και με συνέπεια ως καταλύτης για την εθνική οικονομία, ενδυναμώνοντας σταθερά το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμά μας».

Στρατηγική σημασία της διασυνδεσιμότητας

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο, ο Γενικός Διευθυντής του ACI EUROPE, Olivier Jankovec, υπογράμμισε τη σημασία της διασυνδεσιμότητας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα:

«Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως μια νέα στρατηγική που να αναγνωρίζει την αεροπορική διασυνδεσιμότητα ως βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη στρατηγική αυτονομία της. Κάθε αύξηση 10% στην άμεση διασυνδεσιμότητα οδηγεί σε αύξηση 0,5% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η διασυνδεσιμότητα δεν είναι αφηρημένη έννοια – παράγει πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ενισχύει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και την καθιστά πιο ανθεκτική στις κρίσεις».

Η ελληνική περίπτωση αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του μοντέλου. Την ώρα που η επιβατική κίνηση στην Ευρώπη έχει επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, η διασυνδεσιμότητα παραμένει συνολικά κατά 9% χαμηλότερη από το 2019. Αυτό σημαίνει ότι επιβάτες και περιοχές έχουν λιγότερες επιλογές και περιορισμένη πρόσβαση σε συνδέσεις.

Η Ελλάδα ως πρότυπο για την Ευρώπη

Η επιτυχία της Ελλάδας δεν βασίζεται μόνο στη ζήτηση αλλά και στη στρατηγική: συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες, επέκταση υποδομών και ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια επιβεβαιώνει ότι η διασυνδεσιμότητα είναι πολιτική επιλογή και όχι πολυτέλεια.

Το ACI EUROPE αναγνωρίζει την Ελλάδα ως χώρα «μοναδικά τοποθετημένη» για κοινωνικοοικονομική επιτυχία με βάση την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Το παράδειγμα της Ελλάδας αποδεικνύει ότι η σύνδεση των αγορών, των ανθρώπων και των ευκαιριών μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικά, η ετήσια Έκθεση του ACI EUROPE για την ευρωπαϊκή διασυνδεσιμότητα / 2025 Airport Industry Connectivity Report εδώ

