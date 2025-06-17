Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύθνου έχει διακοπεί με το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και με τις υπόλοιπες δυτικές Κυκλάδες, από πέρυσι το φθινόπωρο.

Το γεγονός αυτό έφερε μια σειρά από προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους του νησιού, το οποίο να θυμίσουμε ότι είναι από τα πιο κοντινά στην Αττική, νησιά των Κυκλάδων.

Από τις 27 Ιουνίου και λόγω της τουριστικής περιόδου δρομολογήθηκε ένα ταχύπλοο από Πειραιά και τώρα οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού, ζητούν να παραμείνει το δρομολόγιο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πηγή: skai.gr

