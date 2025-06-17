Λογαριασμός
Κύθνος: Απομονωμένοι οι κάτοικοι του νησιού χωρίς σύνδεση με Πειραιά

Η Κύθνος παρά το γεγονός ότι είναι το πιο κοντινό κυκλαδονήσι στην Αττική δεν έχει από πέρυσι το φθινόπωρο ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά

Κύθνος

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύθνου έχει διακοπεί με το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και με τις υπόλοιπες δυτικές Κυκλάδες, από πέρυσι το φθινόπωρο.

Το γεγονός αυτό έφερε μια σειρά από προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους του νησιού, το οποίο να θυμίσουμε ότι είναι από τα πιο κοντινά στην Αττική, νησιά των Κυκλάδων.

Από τις 27 Ιουνίου και λόγω της τουριστικής περιόδου δρομολογήθηκε ένα ταχύπλοο από Πειραιά και τώρα οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού, ζητούν να παραμείνει το δρομολόγιο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

