Ταξίδι στα Κύθηρα: Ένα μικρό νησί με πλούσια ιστορία και μεγάλο φυσικό κάλλος

Του Νικόλα Μπάρδη

Τα Κύθηρα, γνωστά και ως Τσιρίγο σύμφωνα με την ενετική ονομασία, είναι νησί το οποίο βρίσκεται στη Νότια Ελλάδα, ανάμεσα από την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Γεωγραφικά ανήκουν στα Επτάνησα, ενώ διοικητικά υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Είναι το 15ο κατά σειρά μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και έχει συνολικά 64 κοινότητες, με μικρότερη τα Βιαράδικα που τα παλιά χρόνια ήταν από τις μεγαλύτερες.

Το όνομα των Κυθήρων έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία του. Ο Όμηρος το αναφέρει στην Ιλιάδα, ενώ η Θεά Αφροδίτη, η θεά του έρωτα, ταυτίζεται με το νησί και παίρνει το όνομα Κυθέρεια. Και άλλοι, όμως, σπουδαίοι συγγραφείς της αρχαιότητας αναφέρονται στο νησί με το όνομα Κύθηρα. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ηρόδοτος, ο Διόνυσος και ο Ξενοφώντας. Ο Ισίδωρος (γεωγράφος του 1ου μ.Χ. αιώνα) υποστήριξε μια «ανατρεπτική» θεωρία, ότι δηλαδή το νησί έλαβε το όνομά του από την Κυθέρεια Αφροδίτη και όχι το αντίστροφο. Μάλιστα, μίλησε πρώτη φορά για τη σημασία του ρήματος «κεύθω» και τη σχέση του με τη θεά και το νησί. Κεύθω σημαίνει κρύβω, ενώ εκείνοι που κάνουν έρωτα στο νησί ανακαλύπτουν το κρυμμένο ερωτικό πάθος. Η ονομασία του νησιού συναντάται στον πληθυντικό και ίσως σχετίζεται με την ύπαρξη των διπλανών Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η γέννηση της Αφροδίτης στα Κύθηρα υπήρξε καθοριστικό γεγονός για τη μετέπειτα πορεία του νησιού. Στη Θεογονία του Ησίοδου διαβάζουμε πως η Αφροδίτη γεννήθηκε στους αφρούς της θάλασσας των Κυθήρων, όταν έπεσαν σε αυτήν τα αποκομμένα από τον Κρόνο γεννητικά όργανα του πατέρα του Ουρανού. Έπειτα, τα κύματα παρέσυραν τη Θεά και την έβγαλαν στην Πάφο της Κύπρου, όπου επίσης λατρεύτηκε ως θεά και προστάτιδα του νησιού.

Η ανάδυση της θεάς από τη θάλασσα των Κυθήρων είναι σημειολογικά μια προσπάθεια των αρχαίων να ερμηνεύσουν την ανάδυση του νησιού από τη θάλασσα. Αυτό αποδεικνύεται από τον πλούσιο αριθμό παλαιοντολογικών ευρημάτων, που έχουν προέλευση απ’ τη θαλάσσια ζωή, σε εκτεταμένες περιοχές των Κυθήρων, στα Μητάτα και τα Βιαράδικα.

Τα Κύθηρα βρίσκονται νότια της Ελαφονήσου, στο σημείο που το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Κρητικό πέλαγος συναντώνται. Πρόκειται για ένα νησί επίμηκες, με μήκος 29 χιλιόμετρα και πλάτος 18 χιλιόμετρα, ενώ το μήκος των ακτογραμμών αγγίζει περίπου τα 90 χιλιόμετρα. Στο βορειότερο άκρο του νησιού βρίσκεται ο φάρος του Μουδαρίου, ο οποίος χτίστηκε το 1857 από τους Άγγλους, ενώ στο λιμάνι του Καψαλίου, στο νότιο τμήμα του νησιού, βρίσκεται ένας ακόμη φάρος, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1853.

Τα Κύθηρα είναι σε γενικές γραμμές ένα ορεινό νησί, με δύο κύριες οροσειρές: μια στα ανατολικά και μια δυτικά. Ανάμεσα σ’ αυτές τις οροσειρές σχηματίζεται ένα ομαλό οροπέδιο. Οι ψηλότερες κορυφές του νησιού είναι το Βουνό του Διγενή (474 μ.), η Βίγλα (476 μ.) και ο Μερμηγκάρης (506 μ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς τους ορεινούς όγκους δημιουργούνται πολλά και βαθιά φαράγγια. Ρεματιές με πολύ νερό υπάρχουν κοντά στον Μυλοπόταμο, στον Καραβά και στα Μητάτα, ενώ οι άλλες περιοχές βασίζονται για την ύδρευση στα πηγάδια. Στον Μυλόποταμο, που αποτελεί το πιο εύφορο σημείο του νησιού, υπάρχουν και καταρράκτες, το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για να κινεί νερόμυλους.

Το νησί είναι γεμάτο απ’ άκρη σ’ άκρη με πολυάριθμα και διάσπαρτα ιστορικά μνημεία (βυζαντινά, ενετικά και αγγλικά) και αξιοθέατα, που αξίζει να επισκεφτείτε πηγαίνοντας εκεί. Από την πανέμορφη Χώρα με τα γραφικά, λευκά σπίτια, τα στενά καλντερίμια και το επιβλητικό Κάστρο, μέχρι το Καψάλι, την Παλαιοχώρα – η ερειπωμένη βυζαντινή πρωτεύουσα του νησιού – τον παραδοσιακό Μυλοπόταμο με τον καταρράκτη της Φόνισσας και τον Αβλέμονα με τα καταγάλανα νερά, όλο το νησί κρύβει αξεπέραστες ομορφιές, που ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη σε ανυποψίαστο χρόνο. Ακόμη, στο νησί θα δείτε ιστορικά μοναστήρια, όπως της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, μεσαιωνικά χωριά (όπως τα Αρωνιάδικα) και πολλές γέφυρες, όπως αυτή στο Κατούνι, που κατασκευάστηκε από τους Άγγλους πίσω στο 1829.

Εκτός, όμως, από τα μνημεία, το νησί της Αφροδίτης κοσμείται και από πολλές και πανέμορφες παραλίες, που θα ερωτευτείτε από την πρώτη κιόλας ματιά! Το Διακόφτι, η Παλαιόπολη, το Καλαδί, οι Όχελες, η Φυρή Άμμος, το Μελιδόνι, το Καψάλι, η Αγία Πελαγία, οι Φούρνοι, ο Χαλκός, η Κομπονάδα και η Πλατιά Άμμος είναι μερικές από αυτές. Κάποιες από αυτές έχουν εύκολη πρόσβαση και κάποιες πιο δύσκολη, όμως όλες τους είναι μοναδικές και με κρυστάλλινα νερά.

Κάτι άλλο που θα παρατηρήσετε στα Κύθηρα, είναι το διάσημο λουλούδι σεμπρεβίβα, το λεγόμενο και άνθος της αιωνιότητας, που συμβολίζει την παντοτινή αγάπη. Το λουλούδι αυτό φύεται στα Κύθηρα, την Αμοργό και σε ορισμένες ορεινές περιοχές της Ηπείρου. Οι Βενετσιάνοι χάρισαν αυτό το όνομα (από τις λέξεις “sempre” και “vivere’) στο μικρό, αμάραντο λουλούδι, που μοιάζει αποξηραμένο, και διατηρεί το χρώμα του για πολλά χρόνια, χωρίς νερό!

Ο μύθος λέει, πως όταν ο Πάρις έκλεψε την Ωραία Ελένη από τη Σπάρτη, στο ταξίδι τους για την Τροία σταμάτησαν στα Κύθηρα, για να αποδώσουν τιμές στην Θεά Αφροδίτη που τους προστάτευε. Εκεί έμειναν λίγες ημέρες και ολοκλήρωσαν τον έρωτά τους. Επειδή, όμως, η Ωραία Ελένη ζήλευε την Αφροδίτη, ζήτησε από τον Πάρι να της πει, ότι εκείνη είναι η πιο όμορφη γυναίκα. Εκείνος με τη σειρά του της έδειξε το κίτρινο λουλούδι που φύτρωνε στις πλαγιές του νησιού και της είπε: «Βλέπεις αυτό το λουλούδι; Τα μαλλιά σου έχουν το χρυσαφί του χρώμα, το σώμα σου μοιάζει με τον μίσχο του, και το δέρμα σου είναι απαλό σαν τα πέταλά του. Η ομορφιά σου θα διατηρηθεί έτσι για πάντα». Και κάπως έτσι το λουλούδι πήρε την ονομασία του… Αυτή την αθάνατη ομορφιά και γοητεία έχουν και τα Κύθηρα!



Πηγή: skai.gr

