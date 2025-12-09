Τα μυστικά της Λίμνης Βεγορίτιδας

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λίμνη Βεγορίτιδα είναι η τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας, μετά την Τριχωνίδα και τη Βόλβη, και διακρίνεται για το μεγάλο φυσικό κάλλος και τον υπερτοπικό της χαρακτήρα, καθώς διοικητικά ανήκει στους Νομούς Πέλλας και Φλώρινας. Περιμετρικά της υψώνονται τρία μεγάλα βουνά, το Βέρνο, ο Βόρας και το Βέρμιο, και αποτελεί το χαμηλότερο σημείο του συμπλέγματος των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας και Πετρών, των οποίων δέχεται τα νερά, μέσα από ένα σύστημα διωρύγων και σήραγγας. Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 540 μέτρων, έχει έκταση 54,31 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο βάθος της φτάνει στα 70 μέτρα!

Όπως είναι γνωστό, το νερό είναι πηγή ζωής, και μαζί με τις άλλες λίμνες της περιοχής αποτέλεσε σημαντικό παραγωγικό πυρήνα, γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν οικισμοί ήδη από την πρώιμη αρχαιότητα. Αυτό τεκμηριώνεται από διάφορα επιφανειακά ευρήματα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει προωθηθεί συστηματική αρχαιολογική έρευνα. Πέρα από την στενά παραγωγική της σημασία, καθώς είναι ένας πλούσιος ψαρότοπος, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν πανέμορφο βιότοπο, που προσελκύει πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τοπική οικονομία.

Ωστόσο, πέρα από την ομορφιά που σαγηνεύει τον επισκέπτη, η λίμνη αυτή κρύβει και πολλά σκοτεινά μυστικά, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χάσει τη ζωή τους στα βαθιά νερά της. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα οδοιπορικό στην περιοχή, συνομίλησε με ντόπιους ψαράδες, που κατά καιρούς έχουν έρθει αντιμέτωποι με δύσκολα περιστατικά, ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή, αλλά έχουν χάσει και πολλά αγαπημένα τους πρόσωπα. Όπως λένε και οι ίδιοι, ο βυθός της λίμνης είναι αρκετά απρόβλεπτος, και λόγω της αυξομείωσης της στάθμης των νερών δημιουργούνται πολλές «παγίδες», με βαθουλώματα και υψώματα, που πολλές φορές ούτε οι πιο έμπειροι ψαράδες δεν μπορούν να αποφύγουν.

Για να δουλέψει κάποιος σ’ αυτήν τη λίμνη, πρέπει να την αγαπάει περισσότερο κι από τον εαυτό του, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Δεν είναι λίγες οι φορές, που μπαίνοντας στην βάρκα για το καθιερωμένο ψάρεμα, αρκετοί ψαράδες τηλεφωνούν στους δικούς τους, για να τους ενημερώσουν, πως σε περίπτωση που αργήσουν, ίσως έχει συμβεί κάτι κακό. Πλέον, έχουν εξοικειωθεί με την απώλεια, και έχουν συνειδητοποιήσει πως η λίμνη έχει τους δικούς της όρους, τους οποίους και πρέπει να σεβαστούν όσοι βιοπορίζονται από αυτή, ή απλά την επισκέπτονται για να τη χαρούν. Το καλοκαίρι πολλοί κάτοικοι από τα γύρω χωριά πηγαίνουν εκεί για κολύμπι, αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν…

Σήμερα, στα νερά και στους καλαμιώνες της Βεγορίτιδας βρίσκουν καταφύγιο πολλά σπάνια πτηνά και άγρια αρπακτικά, όπως οι ασπροπάπηδες, οι αετογερακίνες, και το παγκοσμίως απειλούμενο κιρκινέζι, ενώ στο βυθό της συναντούμε αρκετά ψάρια, με κυριότερα το γριβάδι, τον κορήγονο, τις τούρνες, τις πλατίκες, τους γουλιανούς και τα τσιρόνια. Η λίμνη ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και μία βόλτα σας στην περιοχή αρκεί, για να συνειδητοποιήσετε την σπουδαιότητα αυτού του υγροβιότοπου της Μακεδονίας. Την ώρα, μάλιστα, που δύει ο ήλιος, η πλάση βάφεται με έντονα χρώματα και τα σύννεφα καθρεφτίζονται στη λίμνη, ενώ οι κύκνοι που περνοδιαβαίνουν αμέριμνοι στα ατάραχα νερά, έρχονται να συμπληρώσουν μία εικόνα πραγματικά βγαλμένη από παραμύθι. Παρά, λοιπόν, τα τραγικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στην έκτασή της, η Βεγορίτιδα εξακολουθεί να είναι μία όαση και ένα μοναδικό μνημείο της φύσης.

Πηγή: skai.gr

