Νέος Καύκασος: Το πιο κρύο χωριό της Ελλάδας

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Φλώρινας, σε υψόμετρο 605 μέτρων, συναντούμε τον Νέο Καύκασο, που αποτελεί το πιο κρύο χωριό της Ελλάδας. Εκεί ο χειμώνας διαρκεί αρκετούς μήνες και ο υδράργυρος κάνει βουτιά και κάτω από τους -20°C. Μπορεί, λοιπόν, οι περισσότεροι να γνωρίζουμε το Νευροκόπι, όμως σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο Νέος Καύκασος έχει σημειώσει τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες στην ελληνική επικράτεια, με ρεκόρ το 2006, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -32°C! Κι όμως, υπάρχουν κι αυτές οι θερμοκρασίες.

Στο χωριό έχει σήμερα εγκατασταθεί και μετεωρολογικός σταθμός, για πιο σωστή καταγραφή των θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λόγος που το συγκεκριμένο χωριό σημειώνει τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, είναι γιατί βρίσκεται χτισμένο σε ένα οροπέδιο, και συγκεκριμένα σε ένα άνοιγμά του, που δέχεται πολλά ψυχρά ρεύματα από τη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Αυτό εξηγεί εν μέρει και την απόκλιση έως 4 βαθμών από τα γειτονικά χωριά. Οι κάτοικοι του χωριού, που δεν ξεπερνούν τους 150, είναι συνηθισμένοι σ’ αυτές τις θερμοκρασίες, ωστόσο κάθε Χειμώνα «παλεύουν» με τα έξοδα θέρμανσης, που είναι υπέρογκα.

Το κράτος από τη μεριά του προσφέρει κάποια επιδόματα, όμως όπως λένε οι ντόπιοι στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, αυτά δεν αρκούν για να βγάλουν όλους τους μήνες. Εκεί ο Χειμώνας διαρκεί περίπου μισό χρόνο, και η παγωνιά είναι πολύ έντονη. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ο ένας είναι εκεί για τον άλλον, και στηρίζουν όπως μπορούν τους πιο ευάλωτους της κοινότητας, όπως τους ηλικιωμένους που μένουν μόνοι τους. Είναι πολύ δυσάρεστο να ξέρουν πως ένας συνάνθρωπός τους κοιμάται σε κρύο σπίτι, γι’ αυτό φροντίζουν να το ζεστάνουν. Και οι περισσότεροι είναι άνθρωποι της βιοπάλης, κτηνοτρόφοι και αγρότες.

Περπατώντας τέτοια εποχή στους δρόμους του χωριού, νομίζεις ότι είναι έρημο. Όμως, οι περισσότεροι, αφότου τελειώσουν με τις εργασίες τους, κλείνονται στα σπίτια ή συναντιούνται στο καφενείο του χωριού, γιατί έξω το κρύο είναι αφόρητο. Η ομίχλη έρχεται να κατακάτσει πάνω από τις κεραμοσκεπές, οι καμινάδες καπνίζουν αδιάκοπα και το τοπίο μοιάζει σαν σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Για εμάς που ζούμε στην Αθήνα ο Χειμώνας είναι πολύ διαφορετικός, σίγουρα πιο ήπιος και με μικρότερη διάρκεια. Στον Νέο Καύκασο οι κάτοικοι μετρούν τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενου κρύου και χαμηλών θερμοκρασιών, και χαριτολογώντας λένε, πως οι Αθηναίοι δεν θα άντεχαν να μείνουν εκεί.

Σ’ αυτό το απομακρυσμένο και κρύο χωριό της πατρίδας μας έκανε γυρίσματα το 1991 ο αείμνηστος Θόδωρος Αγγελόπουλος, για την ταινία του «Το μετέωρο βήμα του πελαργού», και πολλοί από τους κατοίκους του χωριού συμμετείχαν ως κομπάρσοι. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης κατάφερε να αποτυπώσει με τον φακό του την απόκοσμη χειμερινή ατμόσφαιρα του χωριού, δημιουργώντας μία καλλιτεχνική στιγμή που διαρκεί στον χρόνο, ενώ παράλληλα έβαλε στη μεγάλη οθόνη και αυτό το μικρό, ακριτικό χωριό της Φλώρινας.



Πηγή: skai.gr

