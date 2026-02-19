Τα δίδυμα αδέρφια από Καστοριά που βραβεύτηκαν στην Ευρώπη

Η Καστοριά ξεχωρίζει στον χώρο της βιολογικής τυροκομίας μέσα από την προσπάθεια του Θωμά Μόσχου, πέμπτης γενιάς κτηνοτρόφου και τυροκόμου, που πρόσφατα βραβεύτηκε ως ο Καλύτερος Άνδρας Παραγωγός Βιολογικών Προϊόντων στα EU Organic Awards.

Με τον δίδυμο αδερφό του Χρίστο, συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση, ελέγχοντας ο ίδιος την εκτροφή των ζώων και την παραγωγή των ζωοτροφών, ώστε να εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του γάλακτος και των τυριών τους.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τους συνάντησε στη φάρμα τους και συνομίλησε μαζί τους.

