Το Γεφύρι Αζίζ Αγά

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Γεφύρι του Αζίζ Αγά είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και ένα από τα πιο εμβληματικά ολόκληρης της χώρας. Βρίσκεται στον Βενέτικο Ποταμό, πολύ κοντά στο Τρίκωμο Γρεβενών, μέσα σ’ ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Έχει μήκος 75 μέτρα, πλάτος 3 μέτρα και το ύψος του αγγίζει τα 15 μέτρα. Αποτελείται συνολικά από τρεις καμάρες, με μέγιστη την κεντρική που απολήγει σε ελλειψοειδές τόξο, και έχει άνοιγμα 30 μέτρων. Υπήρχε λίθινο στηθαίο κατά μήκος της γέφυρας. Πάνω από τα βάθρα της βόρειας και της νότιας πλευράς υπάρχουν ανακουφιστικά ανοίγματα, που λειτουργούν ως υπερχειλιστές, για ελεγχόμενη απελευθέρωση των ροών.

Το ιστορικό αυτό γεφύρι χτίστηκε τον 19ο αιώνα, αν και ορισμένες πηγές τοποθετούν την κατασκευή του το 1727. Πήρε το όνομά του από τον Αζίζ Αγά, ο οποίος και χρηματοδότησε την κατασκευή του.

Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, ο Αζίζ Αγάς ανέθεσε την κατασκευή του γεφυριού σε έναν φημισμένο πρωτομάστορα, αλλά εξαιτίας του μεγάλου μήκους και του ύψους του, το έργο παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες ως προς την στερέωση. Μάλιστα, η μεσαία καμάρα έπεσε δύο φορές, μετά την αφαίρεση των καλουπιών.

Όταν οι σκαλωσιές και τα καλούπια στήθηκαν για τρίτη φορά, ο Αζίζ Αγάς απείλησε τον πρωτομάστορα, πως αν το γεφύρι πέσει ακόμη μία φορά «θα του πάρει το κεφάλι». Την ώρα, λοιπόν, που αφαιρούταν και τα τελευταία εναπομείναντα καλούπια, ο πρωτομάστορας έντρομος κατέφυγε στη γειτονική ράχη «Σκύφτη», λίγο πιο νότια του γεφυριού, κατά το Κηπουριό, προκειμένου να γλιτώσει από την τιμωρία, σε περίπτωση που το γεφύρι κατέρρεε ξανά. Για καλή του τύχη όμως, το γεφύρι αυτήν τη φορά στάθηκε όρθιο. Τότε ο Αγάς κάλεσε κοντά του τον πρωτομάστορα μαζί με έναν χωροφύλακα, τον συνεχάρη και τον πλήρωσε.

Το μεγαλοπρεπές αυτό γεφύρι κατασκευάστηκε πάνω στον παλιό εμπορικό δρόμο που συνέδεε την Ήπειρο με την Μακεδονία, ενώ διακρινόταν ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά γεφύρια της εποχής του. Ξένοι περιηγητές του 19ου αιώνα που πέρασαν από το γεφύρι, έγραψαν πως στην είσοδο υπήρχε σκόπιμα ένα μικρό κουδουνάκι που προειδοποιούσε όποιον περαστικό ήθελε να διασχίσει το γεφύρι για τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να τον ρίξουν στα παγωμένα νερά του ποταμού.

Σήμερα το Γεφύρι του Αζίζ Αγά αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά γεφύρια των Γρεβενών, μαζί μ’ αυτό της Πορτίτσας, της Πραμόριτσας και του Σταυροποτάμου, και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλη την χώρα, που πηγαίνουν εκεί για να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική αλλά και το μέγεθός του. Μάλιστα έχει ανακαινιστεί, παίρνοντας μία παράταση στο σκληρό πέρασμα του χρόνου.

Αν βρεθείτε ποτέ στην περιοχή, αξίζει να το επισκεφτείτε!

