Προγραμματιστής έκανε viral τα Γρεβενά

Δυο νέοι άνθρωποι που ζουν στα Γρεβενά και αγαπούν τη φυσική ομορφιά του τόπου, βρήκαν τον τρόπο να αγαπήσει αυτή την ομορφιά πολύς κόσμος μέσα από το διαδίκτυο.

Με μια κάμερα στο χέρι, ο Θωμάς απαθανατίζει τη Βασιλική ως μούσα του σε όλες τις εποχές του χρόνου αναπαριστώντας νύμφες του δάσους σε μέρη γνωστά αλλά και άγνωστα των Γρεβενών.

Το αποτέλεσμα απογειώνεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όμως εκείνο που μετρά, όπως λένε και οι δυο στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε καμιά φωτογραφία και σε κανένα βίντεο. Αυτό που επιδιώκουν είναι να εμπνεύσουν τον κόσμο να επισκεφθεί τα μέρη τους και να νιώσει συναισθήματα που προκαλούν στους ίδιους.

Πηγή: skai.gr

