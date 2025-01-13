Τα 3 κάστρα της Κω

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Κως, το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Δωδεκανήσων, πέρα από μεγάλο φυσικό κάλλος, διαθέτει πλούσια ιστορία και σπουδαία ιστορικά μνημεία. Το νησί είναι στην κυριολεξία γεμάτο με πολιτιστικούς θησαυρούς: προϊστορικά κατάλοιπα, ρωμαϊκά μνημεία, βυζαντινούς οικισμούς και οθωμανικά τζαμιά.

Η Κως είναι διεθνώς γνωστή ως πατρίδα του Ιπποκράτη, πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, και συχνά περιγράφεται ως ένα μεγάλο «υπαίθριο μουσείο». Και όχι άδικα θα λέγαμε! Σ’ αυτό το άρθρο θα πάμε μία βόλτα στα τρία ξεχωριστά κάστρα του νησιού, που στέκουν αγέρωχα εδώ και αιώνες. Αν είστε, λοιπόν, λάτρεις της ιστορίας, βρεθείτε στο νησί και θέλετε να κάνετε ένα «ταξίδι στον χρόνο», δείτε τρία μέρη που αξίζει να επισκεφτείτε!

Το Κάστρο των Ιπποτών

Φτάνοντας κανείς στην πόλη της Κω, ακριβώς στην είσοδο του λιμανιού, θα αντικρίσει το περίφημο Κάστρο των Ιπποτών ή αλλιώς Κάστρο της Νεραντζιάς, όπως το αποκαλούσαν παλαιότερα, καθώς στις αρχές του 15ου αιώνα το νησί ήταν κατάφυτο με νεραντζιές και λεμονιές. Το εν λόγω κάστρο χτίστηκε επάνω στα υπολείμματα ενός αρχαίου φρουρίου. Η κατασκευή του ξεκίνησε από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη τον 14ο αιώνα, λόγω καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από τουρκικές επιδρομές στην περιοχή. Το Κάστρο διαθέτει διπλό τείχος και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσε νησίδα, καθώς διαχωριζόταν από την ξηρά με τάφρο θαλασσινού νερού. Εκεί σήμερα συναντούμε την πανέμορφη Λεωφόρο των Φοινίκων, πάνω από την οποία υπάρχει ακόμη η γέφυρα, που ένωνε το κάστρο με την ξηρά.

Το Κάστρο της Αντιμάχειας

Φεύγοντας από την πόλη της Κω, κάνουμε μία στάση στην Αντιμάχεια, και συγκεκριμένα 4,5 χλμ. νοτιοανατολικά του χωριού, όπου υπάρχει ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο Μεσαιωνικό Κάστρο. Πρόκειται για το περίφημο Κάστρο της Αντιμάχειας, που χρονολογείται από τον Ύστερο Μεσαίωνα. Είναι χτισμένο σε ένα οροπέδιο, και έχει πανοραμική θέα στη νότια πλευρά του νησιού. Έχει τριγωνικό σχήμα και ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Σήμερα, μέσα στα τείχη συναντούμε ερείπια του παλιού οικισμού της Αντιμάχειας, πολλές στέρνες και δύο εκκλησίες: μία βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου του 16ου αιώνα και ένα ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες του 14ου αιώνα, το κάστρο, εκτός από φρούριο, χρησίμευε και ως φυλακή για καταδικασμένους ιππότες.

Η Βυζαντινή Καστροπολιτεία στο Πυλί

Για το τέλος αφήσαμε την Βυζαντινή Καστροπολιτεία στο Πυλί. Το κάστρο βρίσκεται 3 χλμ. νοτιοανατολικά από τον σημερινό οικισμό και είναι «σκαρφαλωμένο» στην κορυφή ενός λόφου, ύψους 300 μέτρων. Η πανέμορφη αυτή καστροπολιτεία χρονολογείται από τον 11ο αι. μ.Χ. Σύμφωνα με τον βίο του Όσιου Χριστόδουλου, όταν έφτασε στην περιοχή, ήταν ακατοίκητη. Αποφάσισε λοιπόν να εγκατασταθεί εκεί και να φτιάξει ένα κάστρο και ένα μοναστήρι. Έτσι, όταν έφυγε για την Πάτμο το 1088, η περιοχή ήταν πλέον ένας ολόκληρος οικισμός, που έσφυζε από ζωή. Σήμερα, τα ερείπια που υπάρχουν στην εποχή αντανακλούν το μεγαλείο του ένδοξου παρελθόντος.

