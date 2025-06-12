Η ταξιδιωτική βιομηχανία συγκαταλέγεται στους τομείς που θεωρούνται «πιο ευάλωτοι στην απάτη». Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις πιο συνηθισμένες απάτες σε ορισμένους από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο.

Πάτε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι; Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα κατάλληλο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ταξιδεύετε στο Λονδίνο; Προσέξτε τις ψεύτικες ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Ο κίνδυνος να πέσετε θύμα απάτης σε δημοφιλή τουριστικά μέρη αυξάνεται κατά 28% κατά τις περιόδους αιχμής.

Μερικά παραδείγματα είναι οι ψεύτικες φωτογραφίες προορισμών, οι προβληματικοί σύνδεσμοι επιβεβαίωσης και οι ψεύτικες προσφορές.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία φαίνεται να είναι αυτά που ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, με ποσοστά απάτης «τέσσερις φορές υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», σύμφωνα με νέα έκθεση του Mastercard Economics Institute.

Οι απατεώνες συχνά ιδρύουν ψεύτικες τουριστικές εταιρείες, προσελκύοντας πελάτες με ζουμερές προσφορές για εκδρομές, ξεναγήσεις ή υποτιθέμενες αποκλειστικές εμπειρίες, προσφέροντας παράλληλα ασυνήθιστα χαμηλές τιμές.

Μόλις διεκπεραιωθεί η συναλλαγή, αυτές οι εκδρομές είτε δεν πραγματοποιούνται ποτέ είτε διαφέρουν εντελώς από τις προσδοκίες, σημειώνει το Euronews.

Οι πόλεις με τον χαμηλότερο και υψηλότερο κίνδυνο

Η έκθεση συνέκρινε περίπου είκοσι διαφορετικές πόλεις για να διαπιστώσει πού είναι ο υψηλότερος κίνδυνος.

Γενικά, οι τουρίστες ανέφεραν τις χαμηλότερες απάτες που σχετίζονται με ταξίδια στο Σαν Φρανσίσκο, το Δουβλίνο, τη Σεούλ, τη Βουδαπέστη και το Εδιμβούργο, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στο Κανκούν, το Ανόι, τη Ντάκα και την Μπανγκόκ.

Πώς, λοιπόν, είναι πιο πιθανό να πέσουν οι τουρίστες σε παγίδα σε αυτά τα μέρη;

Οι απάτες που σχετίζονται με ταξιδιωτικά γραφεία είναι πιο πιθανές στο Χονγκ Κονγκ (70%), το Δελχί (64%), τη Βαρκελώνη (64%) και το Κανκούν (48%).

Απάτες με ταξί

Τα ταξί και οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων δεν είναι επίσης «άτρωτα»: Οι τουρίστες μπορεί να πληρώσουν για μια υπηρεσία που δεν υλοποιείται ποτέ μετά την κράτηση ή να πληρώσουν υπερβολικά λόγω κρυφών χρεώσεων, διογκωμένων τιμών ή πειραγμένων ταξίμετρων.

Η Τζακάρτα (66%) έχει το υψηλότερο ποσοστό απάτης με ταξί σε όλες τις πόλεις που αναλύθηκαν, ακολουθούμενη από την Μπανγκόκ (48%), την Κωνσταντινούπολη (39%) και το Λονδίνο (34%).

Οι απάτες με τρόφιμα δημιουργούν επίσης προβλήματα, όπως γεύματα που δεν φτάνουν ποτέ ή υπερχρέωση σε εστιατόριο μέσω υψηλών τελών εξυπηρέτησης.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αμερικανικές πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη, όπου οι απάτες με τρόφιμα αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 75% και 63% του συνόλου.

Απάτες στην διαμονή

Ταυτόχρονα, οι απατεώνες στον τομέα της διαμονής ενδέχεται να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ενοικίασης διακοπών ή ιστοσελίδες ταξιδιών για να δημιουργήσουν ψεύτικες καταχωρίσεις και να οδηγήσουν τους τουρίστες να κάνουν κρατήσεις σε ανύπαρκτα ακίνητα ή σε ακίνητα που διαφέρουν σημαντικά από τις περιγραφές που διαφημίζονται.

Οι τουρίστες που κατευθύνονται στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης και στην Αττάλεια της Τουρκίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα ποσοστά απάτης σε καταλύματα εκεί αντιπροσωπεύουν το 39% και 35% του συνόλου, αντίστοιχα.

Κοιτάζοντας την θετική πλευρά, η κράτηση πτήσεων και τρένων παραμένει σχετικά ασφαλής σε όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στην έρευνα, με τα ποσοστά απάτης να παραμένουν γενικά κάτω από το 10%.

Ωστόσο, οι ταξιδιώτες διατρέχουν κίνδυνο απάτης πολύ πριν φύγουν από το σπίτι τους. Μια ανάλυση των συγκεντρωτικών δεδομένων συναλλαγών δείχνει ότι το 2024, η απάτη που συνδέεται με τον έγκαιρο προγραμματισμό ταξιδιών αυξήθηκε κατά πάνω από 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.