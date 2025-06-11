Τις ταξιδιωτικές προθέσεις τουριστών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία που σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ελλάδα το 2025 αποτυπώνει έρευνα που διεξήγαγε η Ipsos για λογαριασμό της Visa το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε δείγμα 1.500 ατόμων.

Όπως ανέφερε σήμερα ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, οι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα για τον ήλιο, τη θάλασσα και την πολιτιστική κληρονομιά, για αυτό στην κορυφή των προτιμήσεών τους βρίσκονται η Αθήνα και τα νησιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 9 στους 10 επισκέπτες προγραμματίζουν το ταξίδι τους περίπου ένα μήνα πριν την άφιξή τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ οι πλατφόρμες κρατήσεων καταλυμάτων παραμένουν η πιο δημοφιλής πηγή πληροφοριών για ταξιδιωτικούς προορισμούς, συνοδευόμενες από επίσημες ιστοσελίδες ξενοδοχείων, υπηρεσιών και εστιατορίων, το ChatGPT αναδεικνύεται ως μια νέα πηγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, με τους ταξιδιώτες και από τους τρεις προορισμούς να το χρησιμοποιούν.

«Η Visa δεσμεύεται να προωθεί τις ψηφιακές πληρωμές, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στην Ελλάδα. Από την εισαγωγή ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε όλη την Αθήνα και σε τριάντα ακόμη πόλεις μέχρι την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, υλοποιούμε πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τους επισκέπτες στην Ελλάδα και ενισχύουν την προσβασιμότητα. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Τουρισμού για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού που στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Καθώς η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, η έρευνά μας με την Ipsos αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον τουριστικό τομέα να πραγματοποιήσει καλύτερη στόχευση των επισκεπτών και να προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες. Τελικός στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, με τον τουρισμό να αποτελεί ζωτικό συστατικό της ανάπτυξης» ανέφερε ο κ. Πετράκης.

Τι έδειξε η έρευνα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι στιγμές στην παραλία (69%) αποτελούν τον σημαντικότερο λόγο επιλογής της Ελλάδας, με ακόμη υψηλότερα ποσοστά ανάμεσα στους Βρετανούς (72%) και τους Γάλλους (71%) ερωτηθέντες. Ακολουθούν οι επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού με 65%, με τους Γάλλους ταξιδιώτες να εκδηλώνουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον (72%). Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ ενδιαφέρονται για ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τους Γάλλους και τους Βρετανούς. Ανάμεσά τους, η νυχτερινή ζωή, τα θεματικά πάρκα και οι μουσικές εκδηλώσεις.

Σχεδόν οι μισοί από τους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα (48%) πραγματοποιούν ταξίδια 4-7 ημερών, ενώ αντίστοιχο ποσοστό μένει στη χώρα για περισσότερες από 8 ημέρες.

Αν και η περίοδος αιχμής είναι το «ευρωπαϊκό καλοκαίρι», η επιλογή του χρόνου επίσκεψης διαφέρει για τους επισκέπτες ανάλογα με την χώρα: Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ θα επιλέξουν να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Ιούλιο (21%), οι Βρετανοί φαίνεται να προτιμούν τον Μάιο (17%) και τον Ιούνιο (27%), ενώ οι Γάλλοι επιλέγουν να ταξιδέψουν κυρίως τον Σεπτέμβριο (20%). Ταυτόχρονα, 5 στους 10 τουρίστες που θα επισκεφθούν την Ελλάδα το 2025 θα επισκεφθούν και την Ιταλία, ενώ 4 στους 10 θα επισκεφθούν και την Ισπανία.

Η Αθήνα και τα ελληνικά νησιά παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές για τους ταξιδιώτες στη χώρα μας. Για τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ, η Αττική είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός (41%), ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο (31%) και την Κρήτη (27%). Οι Βρετανοί δείχνουν προτίμηση για τα Ιόνια νησιά (32%), με το Νότιο Αιγαίο και την Αττική να βρίσκονται στο 27%. Αντίστοιχα, οι Γάλλοι τουρίστες επιλέγουν την Αττική (39%), την Κρήτη (35%) και το Νότιο Αιγαίο (30%).

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ αναμένεται να δαπανήσουν κατά μέσο όρο 3.040 ευρώ ανά άτομο για τα ταξίδια τους στην Ελλάδα φέτος, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 13% του ετήσιου εισοδήματός τους. Οι Βρετανοί τουρίστες, από την άλλη, προγραμματίζουν να ξοδέψουν 1.900 ευρώ ανά άτομο, που αντιστοιχεί σε περίπου το 11% του εισοδήματός τους, ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνει πρόθεση να αυξήσει το ποσό αυτό συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι Γάλλοι τουρίστες σχεδιάζουν να δαπανήσουν κατά μέσο όρο 2.550 ευρώ ανά άτομο, ποσό που αντιστοιχεί επίσης στο 11% του ετήσιου εισοδήματός τους. Ο τουρισμός πολυτελείας αναμένεται κυρίως από τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ.

Οι κάρτες στη φυσική μορφή τους εξακολουθούν να αποτελούν την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής για τις περισσότερες δραστηριότητες, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μετρητά πιο συχνά για μικρές δαπάνες σε δημόσιες συγκοινωνίες, τουριστικά καταστήματα και χώρους στάθμευσης. Παρά την αυξανόμενη προτίμηση στις ανέπαφες πληρωμές, με 7 στους 10 τουρίστες να δηλώνουν ότι θα τις επιλέξουν, περίπου το ένα τρίτο αναμένεται να χρησιμοποιήσει περισσότερα μετρητά κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, σε σύγκριση με τη συνήθη χρήση στη χώρα προέλευσής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν οι μισοί επισκέπτες θα χρησιμοποιήσουν τις ίδιες μεθόδους πληρωμής όπως στη χώρα τους. Οι Γάλλοι τουρίστες, συγκεκριμένα, αναμένεται να κάνουν τη λιγότερη χρήση μετρητών.

Σχεδόν 9 στους 10 επισκέπτες προγραμματίζουν το ταξίδι τους περίπου ένα μήνα πριν την άφιξή τους. Ενώ οι πλατφόρμες κρατήσεων καταλυμάτων παραμένουν η πιο δημοφιλής πηγή πληροφοριών για ταξιδιωτικούς προορισμούς, συνοδευόμενες από επίσημες ιστοσελίδες ξενοδοχείων, υπηρεσιών και εστιατορίων, το ChatGPT αναδεικνύεται ως μια νέα πηγή πληροφοριών για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, με τους ταξιδιώτες και από τους τρεις προορισμούς να το χρησιμοποιούν. Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ προηγούνται με υψηλότερα ποσοστά, ενώ οι Γάλλοι ταξιδιώτες φαίνεται ότι το χρησιμοποιούν λιγότερο.

Ο οικολογικός τουρισμός έχει μεγαλύτερη σημασία για τους Αμερικανούς σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους τουρίστες, οι οποίοι αν και τον εκτιμούν, δεν τον τοποθετούν υψηλά στις προτεραιότητές τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% των επισκεπτών από τις ΗΠΑ είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μεταξύ 5% και 10% περισσότερο, εάν οι αγορές, οι κρατήσεις ή οι δραστηριότητες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Η ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα στις τουριστικές δραστηριότητες είναι «πολύ σημαντική» για το ένα τρίτο (1/3) των τουριστών, ιδιαίτερα σε εστιατόρια, μεταφορές και διαδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

