Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Ειδικό δημοτικό σχολείο χωρισμένο... στα δύο

Τριτοκοσμικές καταστάσεις βιώνουν οι μικροί μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες… βγαλμένες από μια άλλη εποχή: ένα σχολείο χωρισμένο στη μέση, με μόνο δύο τουαλέτες και με αίθουσες κλουβιά.

Μια καθημερινότητα η οποία απαιτεί σοβαρές αλλαγές.

Δείτε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

