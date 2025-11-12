Λογαριασμός
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Ειδικό δημοτικό σχολείο χωρισμένο... στα δύο

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε εικόνες… βγαλμένες από μια άλλη εποχή: ένα σχολείο χωρισμένο στη μέση, με μόνο δύο τουαλέτες και αίθουσες κλουβιά

Τριτοκοσμικές καταστάσεις βιώνουν οι μικροί μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες… βγαλμένες από μια άλλη εποχή: ένα σχολείο χωρισμένο στη μέση, με μόνο δύο τουαλέτες και με αίθουσες κλουβιά.

Μια καθημερινότητα η οποία απαιτεί σοβαρές αλλαγές.

Δείτε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

