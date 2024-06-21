Η Πάρος ανάμεσα στους τρεις καλύτερους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το Forbes.

Η Πάρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τρεις καλύτερους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το αμερικάνικο περιοδικό Forbes.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, «ενώ η Πάρος είναι αυτήν τη στιγμή μία πιο ήρεμη εναλλακτική από τα υπερτουριστικά νησιά της Ελλάδας, αναπτύσσεται ραγδαία και γίνεται όλο και πιο διάσημη.

Έχει συμπεριληφθεί στα "24 καλύτερα μέρη για διακοπές το 2024" του Condé Nast Traveller και διασημότητες όπως ο Τομ Χανκς και ο Τζεφ Μπέζος έχουν εντοπιστεί να απολαμβάνουν τα παρθένα νερά και τα ειδυλλιακά τοπία του».

Το άρθρο, που υπογράφεται από την Kathleen Peddicord, έχει ως πρώτη επιλογή την Πάρο και ακολουθούν ο Μαυρίκιος και η Σρι Λάνκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

