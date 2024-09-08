Τη στροφή των Γερμανών σε αναζητήσεις νέων προορισμών χωρίς υπερτουρισμό αναδεικνύει η δημοφιλής ειδησεογραφική ιστοσελίδα Merkur.de. Σύμφωνα με τον γερμανικό ιστότοπο που έχει κάθε μήνα δεκάδες εκατομμύρια επισκέψεις, «τα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας είναι ένας δημοφιλής διεθνής προορισμός διακοπών κάθε χρόνο που όμως συγκεντρώνουν μεγάλα πλήθη τουριστών. Ευτυχώς, υπάρχουν ακόμα ελληνικά νησιά που δεν υποφέρουν από τον υπερτουρισμό και τα οποία προσφέρονται για ιδανικές αποδράσεις».

Την κορυφή της λίστας της Merkur.de κατέχουν τα Κουφονήσια που είναι ένας γαλήνιος παράδεισος με σμαραγδένια νερά. Ακολουθούν η Σαμοθράκη με τις υπέροχες φυσικές «πισίνες» και η Αλόννησος που είναι «ευλογημένη» με τιρκουάζ νερά, άγρια φύση, μαγευτικές διαδρομές για πεζοπορία καθώς και το εντυπωσιακό αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας για καταδύσεις. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Ικαρία ως το νησί της μακροβιότητας, η μυροβόλος Χίος των εσπεριδοειδών και της μαστίχας, η Κάρπαθος που γοητεύει με τις αναλλοίωτες παραδόσεις και τις εξωτικές παραλίες, η γραφική Αντίπαρος και η Αμοργός με τα μοναδικά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Ο κατάλογος ολοκληρώνεται με την Εύβοια, που εκπλήσσει ευχάριστα με τις πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες, και τη Σάμο, που διαθέτει ονειρικές αμμώδεις παραλίες, πανέμορφους οικισμούς και αναρίθμητα σοκάκια.

Εκπρόσωποι προορισμών της λίστας μιλούν για τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις που έλκουν τον διεθνή τουρισμό:

«Χάρη στο εύρος επιλογών που διαθέτουμε για αξιοπρεπή διαμονή και καλό φαγητό, τη μοναδική γεωγραφική μορφολογία και τις πολύπλευρες δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα, όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, δεκάδες παραλίες, αιωνόβιες παραδόσεις και πλήθος γραφικών χωριών, στο νησί δεν διαπιστώνονται φαινόμενα υπερτουρισμού. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων προσελκύει ταξιδιώτες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Γερμανία, τη Σκανδιναβία και άλλες αγορές της Ευρώπης και πιο μακριά» εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

«Η Αλόννησος διαθέτει όλες τις "πρώτες ύλες" για να ικανοποιήσει τον σύγχρονο ταξιδιώτη προσφέροντας εμπειρίες αναζωογόνησης και χαλάρωσης χωρίς τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Τα καταλύματα, εστιατόρια, καφέ- μπαρ και οι άλλες τοπικές επιχειρήσεις παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και αυθεντική φιλοξενία κρατώντας τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Η περιήγηση στη μαγευτική φύση του νησιού, οι επισκέψεις στο μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και οι καταδύσεις στο σπουδαιότερο επισκέψιμο ναυάγιο της κλασικής αρχαιότητας, το ναυάγιο της Περιστέρας, σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και τα εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά διαμορφώνουν ένα τουριστικό "προϊόν" που όμοιο του δεν υπάρχει σε άλλο νησί με αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά» δήλωσε ο pρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Αλοννήσου και τουριστικός πράκτορας Διογένης Θεοδώρου.

«Η Δυτική Σάμος προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τον συνωστισμό των δημοφιλών τουριστικών νησιών. Το μαγευτικό τοπίο, οι καταπράσινες πλαγιές και τα μονοπάτια για πεζοπορία μέσα από πυκνά δάση, φαραγγιών στη περιοχή του βουνού Κέρκη, καταρρακτών και κρυστάλλινων νερών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα από τον μαζικό τουρισμό. Παραλίες όπως το Ποτάμι Καρλοβάσου συνδυάζουν όλα τα παραπάνω. Το Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι χαρίζουν αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης σε ένα φυσικό παρθένο περιβάλλον. Στη νότια πλευρά συναντάμε το Μαραθόκαμπο, το σπήλαιο του μεγάλου μαθηματικού Πυθαγόρα, απέραντες αμμώδεις παραλίες και χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική» αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Σάμου Ευάγγελος Μαρνέζος.

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου εξηγεί πως «με ένα δικό της ξεχωριστό τρόπο η Ανατολική Σάμος καταφέρνει να τους αφήνει όλους ευχαριστημένους, κι αυτούς που ακολουθούν τους ρυθμούς των djs στις δημοφιλείς παραλίες Ποτοκάκι και Ψιλή Άμμο, κι αυτούς που αναζητούν την απόλυτη ηρεμία, αλλά και μοναξιά, στου Κυριάννη, στο Λιμνονάκι και στην Τσόπελα κάτω από το χωριό των Σπαθαραίων». «Ο προορισμός καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα επιλογών καθώς είναι ιδανικός για πεζοπορία στα μονοπάτια του Αγίου Κωνσταντίνου και των Μανωλάτων και για ορειβασία στις πλαγιές της Αμπέλου, αλλά και για nightlife στο Κοκκάρι και στην παραλιακή της πόλης. Με σύμμαχο τις πολύ καλές κλιματικές συνθήκες η Ανατολική Σάμος κρατά το καλοκαίρι ζωντανό έως και το Νοέμβριο, τότε που βγαίνει και η νέα εσοδεία του διάσημου Σαμιώτικου οίνου, Muscat blanc à petits grain» προσθέτει.

«Οι Μικρές Κυκλάδες κατέχουν ξεχωριστή θέση στις Κυκλάδες και την Ελλάδα ως ένας πανέμορφος πολυνησιακός προορισμός με άθικτο φυσικό περιβάλλον και εύρος ενδιαφερόντων. Προβάλλουμε το κάθε νησί από τις Μικρές Κυκλάδες χωριστά αλλά και ως σύνολο που μαζί με τη Νάξο προσφέρουν την ιδανική εμπειρία για island hopping ενώ ενισχύουμε την ήδη ανερχόμενη τάση για επίσκεψη πριν και μετά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο» τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

