Του Νικόλα Μπάρδη

Το νησί της Σαμοθράκης είναι ένα από τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα νησιά ολόκληρου του Αιγαίου. Στην καρδιά του νησιού υψώνεται το επιβλητικό Όρος Σάος (1.611 μ.). Το όνομά του σημαίνει «φεγγάρι» και σύμφωνα με την τοπική παράδοση ονομάστηκε έτσι, γιατί έκρυβε το φεγγάρι. Ο ορεινός αυτός όγκος καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Σαμοθράκης, ενώ σε πολλά σημεία η άγρια, παρθένα φύση του, σε συνδυασμό με τις πηγές, τα τρεχούμενα νερά και τους καταρράκτες σου δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι στην ηπειρωτική Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είσαι σε νησί. Το βουνό είναι γεμάτο περιπατητικές διαδρομές μέσα σε δάση από πλατάνια, βελανιδιές, πεύκα και κέδρους, γεγονός που το καθιστά παράδεισο για outdoor δραστηριότητες.

Αναμφίβολα ο πιο δημοφιλής προορισμός είναι οι λεγόμενες Βάθρες, όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι. Επί της ουσίας πρόκειται για μικρές λίμνες, σαν φυσικές πισίνες, που δημιουργούν οι χείμαρροι και τα ρυάκια στο πέρασμά τους. Τα κρυστάλλινα νερά πηγάζουν από το βουνό, ρέουν μέσα στις πλαγιές και δημιουργούν καταρράκτες και μαγικές λίμνες, με γαλαζοπράσινα νερά. Μάλιστα, ολόκληρη η βόρεια πλευρά του νησιού είναι γεμάτη εντυπωσιακά φαράγγια, ρέματα και μοναδικά φυσικά μνημεία. Τόσο οι ντόπιοι, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κάθε καλοκαίρι πηγαίνουν για κολύμπι στις Βάθρες, για να πάρουν μία γερή δόση δροσιάς και αναζωογόνησης.

Από το χωριό Θερμά ξεκινούν πολλές διαδρομές μέσα στη φύση, που καταλήγουν στους καταρράκτες και τις παραμυθένιες λίμνες. Καλό είναι να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, ενώ αν επισκεφτείτε το Φαράγγι του Φονιά, ένα από τα πιο ειδυλλιακά μέρη του νησιού, επειδή ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, καλό είναι να έχετε μαζί σας και κάποιον έμπειρο οδηγό. Οι πηγές του Φονιά βρίσκονται σε υψόμετρο 1.350 μέτρων και είναι προσβάσιμες μόνο μέσω μονοπατιού. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Σαμοθράκης, με τα καθάρια νερά να σχηματίζουν πανέμορφες λιμνούλες, και περιμετρικά να υπάρχουν μεγάλοι, λευκοί και λείοι βράχοι, που σμιλεύτηκαν από τη ροή του νερού εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Κάθε καλοκαίρι το Instagram γεμίζει με καθηλωτικές εικόνες από τις Βάθρες και τα καταπράσινα φαράγγια του νησιού, που αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την απόλυτη μαγεία του τοπίου. Τεράστια πλατάνια με παχύ ίσκιο, απότομοι και επιβλητικοί βράχοι και μία πληθώρα από φυσικές γαλαζοπράσινες πισίνες, που κρύβονται στην αγκαλιά του βουνού και αποκαλύπτονται μαγικά μπροστά στα μάτια του ταξιδιώτη. Μόνο η βουή του ποταμού, και το θρόισμα των φύλλων στο ελαφρύ αεράκι του πελάγους αρκούν, για να καθαρίσει το μυαλό από άγχη και περιττές σκέψεις. Απλώστε την πετσέτα σας σε κάποιον ίσκιο και έπειτα βουτήξτε στα δροσερά νερά των λιμνών. Είναι το καλύτερο αντίδοτο στα καυτά μεσογειακά καλοκαίρια



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.