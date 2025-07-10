Σαμοθράκη – Λουκέτο στις πηγές: Η εγκατάλειψη ενός φυσικού θησαυρού

Τα ιαματικά λουτρά λειτουργούσαν στη Σαμοθράκη από τους Βυζαντινούς χρόνους και συνήθιζαν να αποτελούν σήμα κατατεθέν του νησιού. Σήμερα, παρουσιάζουν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, παραμένοντας κλειστά για 2η χρονιά.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή του νησιού, υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση του σχετικού σήματος λειτουργίας, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει πως «πρωτεύον είναι το ζήτημα της αξιοπρεπούς και ασφαλούς λειτουργίας τους, γεγονός που υπαγορεύει την ανάγκη σοβαρών τομών και την υπέρβαση της γραφειοκρατίας».

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης απαντά για τα λουτρά

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φιλοξενεί ζωντανά τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον Αθανάσιο Βίτσα, για να μιλήσει για όλα όσα απασχολούν τους κατοίκους του νησιού: Τα ιαματικά λουτρά, το «άτυπο» κάμπινγκ, το οδικό δίκτυο – και όχι μόνο.

Πηγή: skai.gr

