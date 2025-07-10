Πλατιά: Το άτυπο κάμπινγκ του νησιού

Χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν κάθε καλοκαίρι στη Σαμοθράκη, πολλοί από τους οποίους επιλέγουν να κατασκηνώσουν σε φυσικά τοπία, με επίκεντρο την Πλατιά. Έναν χώρο που εδώ και χρόνια λειτουργεί στην πράξη ως «άτυπο» κάμπινγκ, χωρίς ποτέ να είχε νόμιμη άδεια.

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γνωστός ως «Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς», που ανήκει στο δήμο Σαμοθράκης και μέχρι το 2016 λειτουργούσε.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των αρχών και την επιβολή προστίμων, η περιοχή εξακολουθεί να προσελκύει κατασκηνωτές που επιζητούν την κατασκήνωση μέσα στην άγρια φύση. Αναζητείται, όμως, συμβιβαστική λύση και η ιδανική «τομή» μεταξύ φιλοξενίας και ασφάλειας, μεταξύ ελευθερίας και απόλαυσης της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης απαντά για το κάμπινγκ

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φιλοξενεί ζωντανά τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον Αθανάσιο Βίτσα, για να μιλήσει για όλα όσα απασχολούν τους κατοίκους του νησιού: Τα ιαματικά λουτρά, το «άτυπο» κάμπινγκ, το οδικό δίκτυο – και όχι μόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.