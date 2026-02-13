Λογαριασμός
«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Το ασφυκτικό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αράχωβα

Το συνεργείο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημοφιλής χειμερινός προορισμός

Αράχωβα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σήμερα, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», βγήκε ζωντανά από το στολίδι του Παρνασσού: την Αράχωβα.

Εκεί, το συνεργείο κατέγραψε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημοφιλής χειμερινός προορισμός: το έντονο κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί συχνά ασφυκτικές συνθήκες στους δρόμους της πόλης. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε στενούς δρόμους και κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι εικόνες που επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα τις περιόδους αιχμής- χειμώνα και καλοκαίρι. 

Περισσότερα, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

