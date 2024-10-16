Η Πράγα, μια πόλη διάσημη τόσο για την μπύρα της όσο και για την αρχιτεκτονική της, σκοπεύει να απαγορεύσει τις μπαρότσαρκες αργά το βράδυ, για να βάλει τέλος στη φήμη της ως προορισμός για ξέφρενο πάρτι.

Όπως μεταδίδει το CNN, η Πράγα δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που προσπαθεί να αποθαρρύνει έναν συγκεκριμένο τύπο τουριστών από το να την επισκεφθούν, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ντόπιων.

Ο αντιδήμαρχος της Πράγας, Jiri Pospisil, είπε ότι η πόλη θέλει να αποθαρρύνει τους τουρίστες που έρχονται «για λίγο, μόνο για να μεθύσουν» υπέρ ενός «πιο καλλιεργημένου, πιο πλούσιου τουρίστα», σύμφωνα με το AFP.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εν μέρει χάρη στην άνθιση των οικονομικών αεροπορικών εταιρειών, η Πράγα έχει γίνει ιδανικός προορισμός για bachelor και bachelorette πάρτι, ιδιαίτερα για τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η είδηση, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, έρχεται μετά τα παράπονα των κατοίκων της Πράγας 1, της ιστορικής συνοικίας της πόλης, όπου βρίσκεται η προστατευόμενη από την UNESCO Πλατεία της Παλιάς Πόλης, το Κάστρο της Πράγας και η Γέφυρα του Καρόλου, για τον θόρυβο από τα φασαριόζικα μπαρ.

Σε δήλωση στο CNN Travel, το Γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος της Πράγας 1 επιβεβαίωσε ότι η απαγόρευση στις μπαρότσαρκες θα είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και είπε ότι η απαγόρευση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ γύρω στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο δήμαρχος της περιφέρειας Πράγας 1, Terezie Radoměřská πρόσθεσε ότι η απαγόρευση «προήλθε από την επιθυμία μας να μειώσουμε την ενοχλητική συμπεριφορά, ειδικά σε σχέση με εκδηλώσεις και πάρτι, που συχνά οδηγούν σε υπερβολικό θόρυβο και αναστάτωση τόσο για τους ντόπιους, αλλά και άλλους επισκέπτες. Αυτές οι δραστηριότητες δεν ευθυγραμμίζονται με τον τύπο τουρισμού που στοχεύουμε να καλλιεργήσουμε».

«Δεν θα απαγορεύεται σε κανέναν να πηγαίνει σε μπαρ»

Ο Vaclav Starek, επικεφαλής της Τσεχικής Ένωσης Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, επαίνεσε την απόφαση, λέγοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «τα ταξίδια στο κέντρο για αναζήτηση μπύρας ήταν πρόβλημα για τους ντόπιους και για άλλους τουρίστες».

Η απαγόρευση έχει να κάνει μόνο με τις ομαδικές εκδρομές που διοργανώνονται από πρακτορεία και δεν θα εμποδίσει μεμονωμένες ομάδες να οργανώσουν τη δική τους μπαρότσαρκα ή να μείνουν έξω μέχρι αργά για ποτό. Όπως τόνισε ο Starek, «κανείς δεν θα απαγορεύεται να πηγαίνει σε μπαρ.

Η Πράγα είναι μία από τις πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη που προσπαθούν να βάλουν «φρένο» στους τουρίστες τους τελευταίους μήνες. Αξιωματούχοι στη Βενετία της Ιταλίας πρόσφατα περιόρισαν τον αριθμό των τουριστικών γκρουπ σε 25 άτομα και απαγόρευσαν τα μεγάφωνα, ενώ ο δήμαρχος της Βαρκελώνης σχεδιάζει να τερματίσει τις ενοικιάσεις διαμερισμάτων για τουρίστες έως το 2028.

Πηγή: skai.gr

