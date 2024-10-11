Σιδερώνα: Το άγνωστο «νησί των βρυκολάκων» στον Σαρωνικό Κόλπο

Γνωρίζετε ότι εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, στον Σαρωνικό Κόλπο υπάρχει ένα μικρό, ακατοίκητο νησάκι, το οποίο σύμφωνα με, αστικούς μύθους, «κατοικούν βρικόλακες;»
Λίγα μόλις μέτρα από την πανέμορφη και γραφική παραλία της Σιδερώνας, στην Κορινθία, βρίσκεται το μικρό νησάκι της Σιδερώνας.
Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες λοιπόν, η εκκλησία χρειάστηκε ακόμη και τη βοήθεια ενός αγίου, ο οποίος, με τις προσευχές του, εξάγνισε το μέρος για να ηρεμήσει η τοπική κοινωνία.
Το UP STORIES πέταξε πάνω από την Σιδερώνα και τα πλάνα του εντυπωσιάζουν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.