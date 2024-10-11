Σιδερώνα: Το άγνωστο «νησί των βρυκολάκων» στον Σαρωνικό Κόλπο

Γνωρίζετε ότι εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, στον Σαρωνικό Κόλπο υπάρχει ένα μικρό, ακατοίκητο νησάκι, το οποίο σύμφωνα με, αστικούς μύθους, «κατοικούν βρικόλακες;»

Λίγα μόλις μέτρα από την πανέμορφη και γραφική παραλία της Σιδερώνας, στην Κορινθία, βρίσκεται το μικρό νησάκι της Σιδερώνας.

Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες λοιπόν, η εκκλησία χρειάστηκε ακόμη και τη βοήθεια ενός αγίου, ο οποίος, με τις προσευχές του, εξάγνισε το μέρος για να ηρεμήσει η τοπική κοινωνία.

Το UP STORIES πέταξε πάνω από την Σιδερώνα και τα πλάνα του εντυπωσιάζουν.

Πηγή: skai.gr

