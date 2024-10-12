Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νησί της Σκιάθου έκανε εφέτος την έκπληξη αν και η επιτυχημένη σεζόν και τα μέχρι τώρα εξαιρετικά καλά δεδομένα είναι η συνέχεια μιας σταθερά ανοδικής πορείας που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Το πράσινο νησί των Σποράδων, με τις δημοφιλείς παραλίες και τη γραφική χώρα, ωστόσο, ξεχώρισε εφέτος εντυπωσιακά, κάνοντας πράξη αυτό που αποκαλείται «επέκταση της τουριστικής περιόδου», συνδέοντας τον προορισμό με 16 χώρες του εξωτερικού.

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Σκιάθου, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος του νησιού Θοδωρής Τζούμας, η Σκιάθος είχε τη μεγαλύτερη τουριστική περίοδο: «Φέτος είχαμε την μεγαλύτερη σε διάρκεια σεζόν, με την πρώτη διεθνή πτήση να ξεκινάει από το Μιλάνο 1η Απριλίου και την τελευταία στις 2 Νοεμβρίου προς Μάντσεστερ. Συνήθως, η σεζόν άρχιζε τις πρώτες μέρες του Μαΐου και η τελευταία πτήση ήταν κάπου στις αρχές Οκτωβρίου», επισημαίνει ο δήμαρχος.

«Αυτό που έγινε φέτος, δεν έχει προηγούμενο και όπως όλα δείχνουν η χρονιά θα κλείσει με άνοδο και ειδικά σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αφίξεις, η αύξηση θα είναι τουλάχιστον 10% σε σχέση με το 2023», προσθέτει.

Αν και η γενική εικόνα στον τουρισμό δεν μπόρεσε να μείνει ανεπηρέαστη από την κρίση στην ενέργεια και την ύφεση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον κ.Τζούμα - ενώ επιβαρυντικοί ήταν και οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή που επέδρασαν αρνητικά και προκάλεσαν δυσκολία στις κρατήσεις την υψηλή περίοδο, μείωση της μέσης διανυκτέρευσης και μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης σε ορισμένους προορισμούς, όπως και μείωση των αφίξεων σε κάποια αεροδρόμια - εντούτοις, στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» το πρόσημο ήταν θετικό: Ο Δήμος Σκιάθου μέσα από δράσεις και συνεργασίες στήριξε τους οργανισμούς που ήδη επιχειρούσαν στη Σκιάθο, ουσιαστικά ωθώντας τους να αναπτύξουν τα προγράμματα τους, και επιπλέον, φρόντισε να προβάλει τον προορισμό σε νέες αγορές και να διευρύνει με νέες συνεργασίες τη διασπορά των αφίξεων από διαφορετικές χώρες και αεροδρόμια. Οι Διεθνείς Αφίξεις του αεροδρομίου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» αναμένεται να είναι περίπου 10% περισσότερες από το 2023, οι οποίες πραγματοποιούνται από 16 διαφορετικές χωρείς και 35 αεροδρόμια.

«Από το 2020 μέχρι σήμερα δίνουμε 400.000 ευρώ τον χρόνο για δράσεις τουριστικής προβολής, με τουριστικούς οργανισμούς, κυρίως εξωτερικού, με αεροπορικές εταιρίες, διαφημίσεις στο μετρό του Λονδίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου ενώ σχεδόν σε κάθε χώρα έχουμε τουλάχιστον από μια σύμβαση με αεροπορική εταιρία. Έχουμε συνδέσει το νησί με απευθείας πτήσεις με 16 χώρες του εξωτερικού, ενώ φέτος οι Άγγλοι και οι Ιταλοί παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση επισκεψιμότητας. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις με ουσιαστικές δράσεις, όπως αυτή η τελευταία στο Rimini της Ιταλίας ενώ φυσικά θα δώσουμε το «παρών» και στην μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού του Λονδίνου, την WTM, όπου εξετάζουμε να αναδείξουμε το θέμα της προσβασιμότητας, στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα», σημειώνει ο κ.Τζούμας.

Όλη αυτή η «άνθιση» της Σκιάθου, έχει αυξήσει και το ενδιαφέρον των επενδυτών, με αποτέλεσμα να χτίζονται νέα καταλύματα και ξενοδοχεία στο νησί αλλά το σημαντικό, όπως αναφέρει ο δήμαρχος, είναι ότι γίνονται πάρα πολλές ανακαινίσεις με πολλή δουλειά και φροντίδα, κάτι που γεννά μεγάλη αισιοδοξία.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθούν και οι υφιστάμενες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, εκ των οποίων, σύμφωνα με τον δήμαρχο, πολύ βοηθητική ήταν αυτή με τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

