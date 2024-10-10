Την κορυφή κατακτά η Αστυπάλαια στο νέο κατάλογο με τους επτά πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου, πέρα από τα "τετριμμένα" για το 2025, όπως ανακοίνωσε το διεθνές ταξιδιωτικό blog "7 Continents 1 Passport".

Ο διακεκριμένος blogger Pericles Rosa που ταξίδεψε σε κάθε ήπειρο προκειμένου να ανακαλύψει «άγνωστους θησαυρούς» για το 2025, αναφέρει πως «αν ονειρεύεστε να επισκεφτείτε ένα ελληνικό νησί που δεν το εντοπίζουν τα ραντάρ του μαζικού τουρισμού και χρειάζεστε ένα μέρος για να επαναφορτίσετε τις "μπαταρίες" σας, η Αστυπάλαια είναι η καλύτερη απάντηση.

Η "πεταλούδα του Αιγαίου" συνδυάζει στοιχεία από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και μπορεί να υπερηφανεύεται για την πιο υπέροχη Χώρα σε όλη την Ελλάδα που είναι γεμάτη λευκά σπιτάκια, χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, εκκλησίες με μπλε τρούλους και ένα επιβλητικό κάστρο να δεσπόζει από ψηλά. Το νησί διαθέτει πολλά μίλια παρθένων παραλιών, πεντακάθαρα τουρκουάζ νερά, πλούσια κουζίνα και γραφικά σοκάκια».

Στις επόμενες θέσεις της λίστας βρίσκονται τα νησιά Boipeba στη Βραζιλία, Ko - Lipe στην Ταϋλάνδη, Raja Ampat στην Ινδονησία, Socotra στην Υεμένη, San Andres στην Κολομβία και Lord Howe στην Αυστραλία.

«Το μυστικό της Αστυπάλαιας βρίσκεται στα διαφορετικά στοιχεία που συνυπάρχουν αρμονικά στον προορισμό. Με φόντο το γαλαζοπράσινο της θάλασσας, τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες, οι εναλλακτικές δραστηριότητες συνδυάζονται με την απόλυτη χαλάρωση και το παραδοσιακό παντρεύεται ιδανικά με το μέλλον της αειφορίας. Αυτό είναι άλλωστε και το αφήγημα που εντυπωσιάζει κάθε χρόνο, διεθνή ΜΜΕ, τουριστικούς φορείς καθώς και νέους και επαναλαμβανόμενους επισκέπτες», εξηγεί ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

Σημειώνεται πως το αφιέρωμα προέκυψε μετά από επίσκεψη επιλεγμένων δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών bloggers στο νησί από το εξωτερικό, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

