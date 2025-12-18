Παραδοσιακό πηλιορείτικο σπετζοφάι

Του Νικόλα Μπάρδη

Το παραδοσιακό σπετζοφάι είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα των Ελλήνων, και όχι μόνο, δεδομένου ότι αρκετές φορές έχει βρεθεί στην κορυφή της λίστας του Taste Atlas, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που αναδεικνύει την τοπική κουζίνα κάθε χώρας. Ωστόσο, από περιοχή σε περιοχή θα το συναντήσετε με διάφορες παραλλαγές. Πρόκειται για ένα κλασικό καλοκαιρινό φαγητό, καθώς εκείνη την εποχή οι ντομάτες και οι πιπεριές είναι στα καλύτερά τους, και δίνουν άλλη γεύση και χρώμα στο πιάτο.

Αν βρεθείτε στο βουνό των Κενταύρων, δεν υπάρχει ταβέρνα ή εστιατόριο που να μην σερβίρει αυτήν την τοπική σπεσιαλιτέ! Συνήθως στα χωριά του Πηλίου το σερβίρουν σαν μεζέ μαζί με το τσίπουρο, και το λουκάνικο που χρησιμοποιούν είναι από μοσχάρι, ή από ζυγούρι και μοσχάρι, γεγονός που του προσδίδει αυτήν την πικάντικη νότα, σε μία γνωστή κατά κύριο λόγο συνταγή. Οι πιπεριές «παντρεύονται» με τα καλοφτιαγμένα λουκάνικα μέσα στην κόκκινη, ζουμερή σάλτσα ντομάτας, και με την συνοδεία ψημένου χωριάτικου ψωμιού, γίνονται οι πιο νόστιμες βουτιές – μπουκιές, ότι πρέπει δηλαδή για να μην πιείτε με άδειο στομάχι το τσίπουρο.

Αυτό το φαγητό είναι εξίσου νόστιμο και όταν κρυώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το φάτε καυτό, για να το απολαύσετε. Σε άλλες εκδοχές της δημοφιλούς αυτής συνταγής θα βρείτε κολοκύθια, μελιτζάνες, ακόμη και σπετζοφάι χωρίς κρέας, μόνο με τριμμένη φέτα. Το πιάτο αυτό που έχει αγαπηθεί από όλη την Ελλάδα, και αν και παραδοσιακό, προσαρμόζεται κάθε φορά στα γούστα και τις επιθυμίες του καθενός, παραμένοντας πάντα μέσα στα κλασικά πιάτα ενός σπιτιού. Λίγο σκόρδο, αλάτι, κρασί και αγνό ελαιόλαδο δένουν μαγικά τις γεύσεις και τα αρώματα, σε ένα πιάτο που μυρίζει Μεσόγειο.

Η λέξη «σπετζοφάι» προέρχεται από το ιταλικό “speziato” που σημαίνει πικάντικο, και παρεμφερείς συνταγές συναντούμε και στην ιταλική κουζίνα, όπως το spezzatino con I pepperoni ή το spezzatino di manzo con salsiccia e pepperoni, που αναφέρονται σε βοδινό κρέας κατσαρόλας με λουκάνικα και πιπεριές. Οπότε, λανθασμένα πολλοί πιστεύουν ότι προέρχεται από τις Σπέτσες. Πρόκειται, λοιπόν, για μία ιταλική γαστρονομική επιρροή που έφτασε στην χώρα μας μέσω των Ιονίων Νήσων και από εκεί εξαπλώθηκε σε όλη την επικράτεια, και αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Ειδικά στο Πήλιο που αποτελεί το βασικό συνοδευτικό του τσίπουρου.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας ένα οδοιπορικό στο Πήλιο, συνάντησε στην γραφική Πορταριά την Βολιώτισσα food blogger Ελένη Καπνιά, που μας έφτιαξε αυθεντικό πηλιορείτικο σπετζοφάι, με θέα την πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό, και μοιράστηκε μαζί μας τα μυστικά της απόλυτης συνταγής. Αλήθεια, εσείς τι θα φτιάξετε για μεσημέρι;



Πηγή: skai.gr

