Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πήλιο: Όταν ο αγώνας για επιβίωση γίνεται ακόμη πιο σκληρός

Ο κ. Αλέξανδρος παλεύει καθημερινά για να επιβιώσει, ζώντας σε μια αυτοσχέδια καλύβα, συνεχίζοντας να χαμογελά παρά τις δυσκολίες του

Πήλιο: Όταν ο αγώνας επιβίωσης γίνεται ακόμη πιο σκληρός

Στον Άγιο Δημήτριο Πηλίου, ο κ. Αλέξανδρος παλεύει καθημερινά για την επιβίωσή του μέσα σε μια αυτοσχέδια καλύβα.

Στο πλευρό του στέκεται μόνο ο κ. Κώστας, ο άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να τον στηρίζει, ακόμη κι όταν κάποιοι συγχωριανοί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το μοναδικό του καταφύγιο.

Κι όμως, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, εκείνος συνεχίζει με το ίδιο ζεστό χαμόγελο, παρέα με τα σκυλάκια και τις κατσικούλες του.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε και τους δύο και συνομίλησε μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR Πήλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark