Πήλιο: Όταν ο αγώνας επιβίωσης γίνεται ακόμη πιο σκληρός

Στον Άγιο Δημήτριο Πηλίου, ο κ. Αλέξανδρος παλεύει καθημερινά για την επιβίωσή του μέσα σε μια αυτοσχέδια καλύβα.

Στο πλευρό του στέκεται μόνο ο κ. Κώστας, ο άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να τον στηρίζει, ακόμη κι όταν κάποιοι συγχωριανοί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το μοναδικό του καταφύγιο.

Κι όμως, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, εκείνος συνεχίζει με το ίδιο ζεστό χαμόγελο, παρέα με τα σκυλάκια και τις κατσικούλες του.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε και τους δύο και συνομίλησε μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

