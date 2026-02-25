Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στο ΣΚΑΪ, σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 14.40, ταξιδεύουν στη Βουλγαρία. Μέσα από ρεπορτάζ, γνωρίζουμε την πρωτεύουσα Σόφια, συναντάμε Έλληνες φοιτητές αλλά και ανθρώπους που επέλεξαν τη γειτονική χώρα ως τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Από τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της πόλης μέχρι και το πιο παραδοσιακό βουλγαρικό εστιατόριο, γνωρίζουμε τη Σόφια όλο το 24ωρο. Περπατάμε στη Βίτοσα, τον πιο κεντρικό πεζόδρομο, και νιώθουμε και τον ελληνικό… παλμό.

Ο Άριστος Κωνσταντίνου, Κύπριος που επέλεξε να μετακομίσει μόνιμα στη Βουλγαρία, έχει καταφέρει να χαράξει αξιοσημείωτη πορεία, πραγματοποιώντας συνεργασίες με μερικούς από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές. Τον απολαύσαμε στα μπουζούκια, όπου εμφανιζόταν μαζί με την εντυπωσιακή Preslava, με τους δυο τους να μοιράζονται τη σκηνή.

Μαθητές από όλη την Ελλάδα επιλέγουν κάθε χρόνο τη Βουλγαρία για τις σπουδές τους. Βρεθήκαμε στη Σόφια και μιλήσαμε με Έλληνες φοιτητές Ιατρικής, οι οποίοι μας περιέγραψαν την καθημερινότητά τους, το κόστος ζωής, αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής στις σχολές.

Δείτε το trailer:

