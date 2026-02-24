Ρεγγίνα Μακέδου: Μία μαχήτρια της ζωής από την Καβάλα

Η Ρεγγίνα Μακέδου κατάγεται από την Καβάλα, είναι γυμνάστρια η οποία έχει συγκινήσει το πανελλήνιο λόγω της μάχης που έδωσε με τη λευχαιμία.

Συγκεκριμένα, η ίδια πάλεψε με τον καρκίνο δύο φορές, όμως βρήκε τη δύναμη και ξανασηκώθηκε. Δεν το έβαλε κάτω, ανέβαζε βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας όλη την περιπέτεια της υγείας της και ενέπνευσε χιλιάδες κόσμο δίνοντάς του δύναμη.

Αυτή την στιγμή η ίδια έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της, ασχολείται εντατικά με τη γυμναστική και μοιράζεται τη δυνατή ιστορία της στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

