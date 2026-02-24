Μεγαλώνοντας 11 παιδιά

Του Νικόλα Μπάρδη

Τα περισσότερα ζευγάρια στις μέρες μας παραμένουν στο ένα παιδί, πρωτίστως για οικονομικούς λόγους, όμως σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας οι κάτοικοι πάνε κόντρα στο δημογραφικό και έχουν 8, 10 και 12 παιδιά!

Ο λόγος φυσικά για τη Μεσορόπη Καβάλας, που είναι γνωστή και ως χωριό των πολυτέκνων.

Ενώ το χωριό δεν έχει μεγάλο πληθυσμό, περίπου 350 μόνιμους κατοίκους, οι λιγοστές οικογένειες που μένουν εκεί έχουν πολλά παιδιά, που δίνουν ζωή και ελπίδα στον τόπο. Η Ζωή και ο Θανάσης με τα 11 παιδιά τους, μας άνοιξαν τις πόρτες του σπιτιού τους και μας έδωσαν μία μικρή γεύση, από το πώς είναι να ζεις σε μία υπερπολύτεκνη οικογένεια.

Όπως είναι λογικό το σπίτι δεν μένει ποτέ ήσυχο, παρά μόνο τις ώρες που τα παιδιά πέφτουν για ύπνο.

Τα παιδιά της οικογένειας είναι από 1 έτους μέχρι 22 ετών και οι δύο γονείς τρέχουν κυριολεκτικά, για να τα προλάβουν όλα. Τα παιδιά είναι ευθύνη, και ο γονιός είναι φρουρός 24 ώρες το 24ωρο, μην πάθουν τίποτα, μην τους λείψει τίποτα.

Βέβαια τόσο η Ζωή, όσο και ο Θανάσης το κάνουν με μπόλικη αγάπη, και παραβλέπουν οποιαδήποτε κούραση ή δυσκολία αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση. Γι’ αυτούς προτεραιότητα είναι τα παιδιά, να τα μεγαλώσουν σωστά και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Και παρατηρώντας τους για λίγο, είναι συγκινητικό πως τα μεγαλύτερα αδέρφια προσέχουν τα μικρότερα, και όλα μαζί κάνουν παρέα, παίζουν και έχουν ο ένας τον άλλον, τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα.

Η Νίκη, μία από τις κόρες της οικογένειας, λέει στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ», πως υπάρχουν στιγμές που αποζητά την ηρεμία, είτε για διάβασμα, είτε απλά για να χαλαρώσει από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Ωστόσο, μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα, πάλι αποζητά τα αδέρφια και τη «φασαρία» του σπιτιού, γιατί κατά κάποιο τρόπο έμαθε να ζει μέσα σ’ αυτή, και η απόλυτη ησυχία πολλές φορές φαντάζει τρομακτική και απόκοσμη. Ένα γέλιο, ένα πείραγμα, ίσως κλάματα «σπάνε» τη μονοτονία της καθημερινότητας και βάζουν αλάτι στη ζωή τους.

Η μητέρα κάθεται στο πιάνο, και τα παιδιά μαζεύονται γύρω της για να τραγουδήσουν, ενώ ο πατέρας φυλάει στην αγκαλιά του τον ξανθό Βενιαμίν της οικογένειας.

Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά λείπουν για σπουδές, όμως όποτε γυρίζουν το σπίτι είναι fully booked και όλοι μαζί σαν μία γροθιά ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις και τα χαμόγελά τους.

Σίγουρα θα υπάρχουν και οι διαφωνίες ή οι τσακωμοί, όπως σε κάθε οικογένεια άλλωστε, αλλά αυτά γρήγορα ξεθωριάζουν, και μένει κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό: η αγάπη. Λίγο πριν το συνεργείο της εκπομπής αποχωρήσει από το σπίτι, η οικογένεια έκατσε παρατεταγμένη για ένα οικογενειακό πορτρέτο στον καναπέ, κι αυτή η εικόνα είναι μία μοναδική στιγμή στον χρόνο που θα θυμούνται για πάντα.

Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει με τη σειρά της να θυμηθεί και η πολιτεία, και να μη τους αφήνει στο περιθώριο, αλλά να τους στηρίζει έμπρακτα στο σπουδαίο έργο που συντελούν. Γιατί το να κρατάς ζωντανή την ελληνική επαρχία και να συμβάλλεις στην αύξηση του πληθυσμού της χώρας μας σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια είναι μία πράξη αξιέπαινη, που αξίζει στήριξης, και όχι αδιαφορίας. Τα έξοδα μίας πολύτεκνης οικογένειας είναι υπέρογκα, και το κράτος οφείλει να παρέχει τουλάχιστον κάποια επιδόματα ή μία μικρή οικονομική ενίσχυση, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους αξιοπρεπώς. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1.500 υπερπολύτεκνες οικογένειες που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα για αξιοπρεπή διαβίωση, και θέλουν οι φωνές τους να ακουστούν.

Ας τους δώσουμε, λοιπόν, τον πρώτο λόγο!

