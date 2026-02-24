Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μιλάει για την Καβάλα

Ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης, σε ζωντανή σύνδεση μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον τόπο καταγωγής του στη Δράμα, και την πόλη που μεγάλωσε, την Καβάλα.

Μίλησε για πρώτα χρόνια στην Καβάλα, τη στιγμή που του μπήκε το «μικρόβιο» της υποκριτικής, την αγάπη του για τις μηχανές και τα ωραιότερα σημεία της πόλης.

