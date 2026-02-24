Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μιλάει για τον τόπο που μεγάλωσε, την Καβάλα

Μίλησε για πρώτα χρόνια στην Καβάλα, τη στιγμή που του μπήκε το «μικρόβιο» της υποκριτικής, την αγάπη του για τις μηχανές και τα ωραιότερα σημεία της πόλης

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μιλάει για την Καβάλα

Ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης, σε ζωντανή σύνδεση μίλησε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον τόπο καταγωγής του στη Δράμα, και την πόλη που μεγάλωσε, την Καβάλα.

Μίλησε για πρώτα χρόνια στην Καβάλα, τη στιγμή που του μπήκε το «μικρόβιο» της υποκριτικής, την αγάπη του για τις μηχανές και τα ωραιότερα σημεία της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR Καβάλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark