«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Ταξίδι σε Βαγονέτο, Βαρδούσια Όρη και Παρνασσό

Βαγονέτο: μια απίστευτη διαδρομή που μας πάει πίσω στον χρόνο

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επισκέφτηκε την ελληνική στοά 850… εκεί που ο χρόνος "πάγωσε" πριν 50 χρόνια. Στο Μεταλλευτικό Πάρκο Φώκιδας «παρακολουθήσαμε» από κοντά μια τυπική μέρα ενός μεταλλωρύχου. Ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα παγκοσμίως…

Ο ορειβατικός περίπατος στα Βαρδούσια που κατέληξε σε τραγωδία

Στα Βαρδούσια Όρη, ανήμερα των Χριστουγέννων, γράφτηκε μια από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ορειβασίας. Στις 25 Δεκεμβρίου, τέσσερις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, όταν κατά τη διάρκεια χειμερινής ανάβασης παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Η ομάδα των ορειβατών ξεκίνησε με στόχο την κορυφή, όμως το βουνό αποδείχθηκε αμείλικτο. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, απ’ όπου ξεκίνησαν οι 4 φίλοι και κατέγραψε μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα από κοντά.

Παρνασσός: Τοπίο που κόβει την ανάσα και η αδρεναλίνη στα ύψη με βόλτες πάνω σε γουρούνες

Το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» εστιάζει στην εναλλακτική πλευρά της Αγόριανης, αναδεικνύοντας πώς ο Παρνασσός παραμένει πόλος έλξης για τους λάτρεις της δράσης και των χειμερινών δραστηριοτήτων. Η περιπέτεια μεταφέρεται στα δασικά μονοπάτια, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν και να εξερευνήσουν την άγρια φύση, αποδεικνύοντας ότι η αδρεναλίνη στο βουνό δεν εξαρτάται από τον καιρό, αλλά από τη διάθεση για εξερεύνηση εκεί ακριβώς που τελειώνει η άσφαλτος.

