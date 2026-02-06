Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Αργολίδα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες περιοχές της χώρας στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών, με την κλημεντίνη να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της

Η Αργολίδα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες περιοχές της χώρας στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών, με την κλημεντίνη να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της. Ωστόσο, οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον σε οριακή κατάσταση, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με σωρεία προβλημάτων που έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος της φετινής σοδειάς να παραμένει αδιάθετο. Η κύρια αιτία είναι η «μονίλια», που καταστρέφει την παραγωγή.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η μόνη λύση που διαφαίνεται είναι η αποζημίωση μέσω του ΕΛΓΑ. Παρ' όλα αυτά, ο οργανισμός φέρεται να απορρίπτει το αίτημα για επιδότηση, εντείνοντας την αγωνία και την οικονομική πίεση που βιώνουν οι καλλιεργητές. Τι είπαν οι αγρότες στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

