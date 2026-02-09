«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Ο χάρτης μας οδηγεί στη Φωκίδα

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, ξεκινά ένα οδοιπορικό στη Φωκίδα. Γνωρίζουμε την άγρια ομορφιά του Παρνασσού, μπαίνουμε σε στοά μεταλλωρύχου και ακούμε τη συγκινητική ιστορία μιας μητέρας που ζητά δικαιοσύνη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην Ιτέα, o Ζακ Κωστόπουλος έχτισε τα πρώτα του όνειρα. Από την ηλικία των οκτώ ετών που έφτασε με την οικογένειά του από την Αμερική, αυτός ο τόπος έγινε το εφαλτήριό του για τη ζωή - μια ζωή που κόπηκε βίαια και αποτρόπαια στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 στην οδό Γλαδστώνος. Σήμερα, επιστρέφουμε στις ρίζες του. Εκεί όπου η μητέρα του, Ελένη, κρατά ζωντανή τη μνήμη του γιου της, μετατρέποντας τον πόνο της απώλειας σε έναν διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους.

Οι ελατοσκέπαστες πλαγιές του Παρνασσού προσφέρουν την απόλυτη δόση αδρεναλίνης και οι χειμερινές δραστηριότητες προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στην άγρια φύση. Η περιπέτεια ξεκινά εκεί που τελειώνει η άσφαλτος.

Επισκεφθήκαμε την ελληνική στοά 850… εκεί που ο χρόνος «πάγωσε» πριν 50 χρόνια και παρακολουθήσαμε από κοντά μια τυπική μέρα ενός μεταλλωρύχου. Ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα παγκοσμίως…







Πηγή: skai.gr

