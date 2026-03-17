Οδοιπορικό στο Άβατο Ξάνθης: γνωρίζοντας τους Αφροέλληνες

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τους συνάντησε και συνομίλησε μαζί τους, αλλά και με άλλους κάτοικους του χωριού

Οι Αφροέλληνες Ξάνθης, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Άβατου (πιθανότατα από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), μιλούν ελληνικά και είναι ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία.

Δεν νιώθουν ξένοι ή μετανάστες καθώς είναι κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» τους συνάντησε και συνομίλησε μαζί τους, αλλά και με άλλους κάτοικους του χωριού.

