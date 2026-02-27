Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 14.40, ολοκληρώνουν το οδοιπορικό τους στη Βουλγαρία. Απολαμβάνουμε μια βόλτα στη Φιλιππούπολη, ακούμε ιστορίες Ελλήνων που μένουν στη γειτονική χώρα και μαθαίνουμε πως διασκεδάζουν οι ομογενείς στη Σόφια.

Η Φιλιππούπολη ή αλλιώς Πλόβντιβ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, αφού κατοικείται από τη Νεολιθική Εποχή. Ξεκινώντας από το σημείο όπου γεννήθηκε η Φιλιππούπολη, 7.000 χρόνια πριν και καταλήγοντας στον πιο ζωντανό πεζόδρομο, στην καρδιά της πόλης, απολαμβάνουμε την περιήγηση στο Πλόβντιβ.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη Σόφια για αισθητικές επεμβάσεις και οδοντιατρικές θεραπείες, καθώς ο συνδυασμός χαμηλότερου κόστους και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο. Όπως επισημαίνει ο πλαστικός χειρουργός Γιώργος Σαρπέτσας, η αυξημένη ζήτηση από Έλληνες ασθενείς αντικατοπτρίζει τόσο την οικονομική διάσταση όσο και την εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αντίστοιχα, στον τομέα της οδοντιατρικής, ο κύριος Χαζέμ αναφέρει ότι πολλοί ασθενείς από την Ελλάδα στρέφονται σε κλινικές της βουλγαρικής πρωτεύουσας, αναζητώντας σύγχρονες τεχνικές και προσιτές λύσεις, σε μια τάση που φαίνεται να ενισχύεται σταθερά.

Βρεθήκαμε σε μια ταβέρνα στο κέντρο της Σόφιας, όπου εκεί συναντήσαμε Έλληνες που ζουν στη Βουλγαρία και μας έδειξαν πως διασκεδάζουν κρατώντας το ελληνικό στοιχείο. Όπως μας λένε, έχουν δημιουργήσει μια παρέα, όπου μαζεύονται αρκετά συχνά, τρώνε ελληνικό φαγητό και χορεύουν παραδοσιακούς χορούς.

Ο διάσημος Βούλγαρος τραγουδιστής Τόνι Στοράρο, που αποκαλείται ο "Καρράς της Βουλγαρίας", έχει καταφέρει να ενώσει 2 λαούς με τη φωνή και το συναίσθημά του. Ανοίγει την καρδιά του στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», μιλάει για το προσωπικό δέσιμο με τον Βασίλη Καρρά, θυμάται κοινές στιγμές και αποκαλύπτει πόσο τον έχει σημαδέψει στη φωνή του και στην καριέρα του.

