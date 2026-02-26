Το Ρωμαϊκό Θέατρο της Φιλιππούπολης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Για πολλούς αιώνες το Ρωμαϊκό Θέατρο ήταν θαμμένο κάτω από το χώμα, και μετά από μία μεγάλη κατολίσθηση που συντελέστηκε τη δεκαετία του 1970 στην περιοχή, ήρθε στην επιφάνεια ένα μέρος του

Του Νικόλα Μπάρδη



Στην καρδιά της ιστορικής Φιλιππούπολης συναντούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο της πόλης, που είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του είδους του παγκοσμίως! Χτίστηκε τη διάρκεια του 1ου αι. μ.Χ. υπό την κυριαρχία του αυτοκράτορα Δομιτιανού, και το επιβλητικό αμφιθέατρο άντεξε στο αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου, προκαλώντας σήμερα θαυμασμό σε όσους το αντικρίζουν από κοντά. Το θέατρο ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους και ξεχωρίζει για την εξαιρετική ακουστική του. Κατασκευάστηκε στον αυχένα μεταξύ δύο λόφων, του Τζαμπάζ Τεπέ και του Ταξίμ Τεπέ, και είχε χωρητικότητα 7.000 θεατών, ενώ φιλοξένησε πολλές μονομαχίες, θεατρικές παραστάσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις.

Για πολλούς αιώνες το Ρωμαϊκό Θέατρο ήταν θαμμένο κάτω από το χώμα, και μετά από μία μεγάλη κατολίσθηση που συντελέστηκε τη δεκαετία του 1970 στην περιοχή, ήρθε στην επιφάνεια ένα μέρος του. Τα πρώτα ερείπια που είδαν το φως του ήλιου ήταν αρκετά για να κινητοποιήσουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές, που τα επόμενα χρόνια αποκάλυψαν το θέατρο σε όλο του το μεγαλείο. Στις μέρες μας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Φιλιππούπολης, και σήμα κατατεθέν της ταξιδιωτικής της ταυτότητας, καθώς η εικόνα του θεάτρου φιγουράρει από απλές postcards, μέχρι μεγάλες καμπάνιες τουρισμού της Βουλγαρίας.

Οι 28 στο σύνολο μαρμάρινες σειρές του θεάτρου, διατεταγμένες σε ημικύκλιο, προσφέρουν πανοραμική θέα στην παλιά πόλη του Plovdiv, ενώ οι περίτεχνες κολώνες και τα αγάλματα φανερώνουν τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική λαμπρότητα. Ο σχεδιασμός του θεάτρου είναι τέτοιος, που προσφέρει εξαιρετική ακουστική, με αποτέλεσμα ακόμη κι ένας ψίθυρος στη σκηνή να ακούγεται άψογα μέχρι την τελευταία σειρά του. Μάλιστα, το θέατρο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μέχρι και όπερες! Αν τύχει να παρακολουθήσετε κάποιο καλλιτεχνικό δρώμενο εκεί την ώρα που δύει ο ήλιος, θα απολαύσετε και ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα, με την πόλη να απλώνεται μπροστά σας.

Πολλά από τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του Ρωμαϊκού Θεάτρου εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φιλιππούπολης, όπου παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη εικόνα του ένδοξου παρελθόντος της περιοχής. Αξίζει να σημειώσουμε, πως η πόλη κατοικείται ήδη από την 6η χιλιετία π.Χ. ενώ από εκεί έχουν περάσει ανά τους αιώνες Θράκες, Πέρσες, Κέλτες, Ρωμαίοι, Γότθοι, Ούννοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Σταυροφόροι και Τούρκοι, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική της θέση, αλλά και τη σημαντικότητά της. Σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με 341.567 κατοίκους και αποτελεί σημαντικό οικονομικό, συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο.

Αν βρεθείτε την περιοχή, εκτός από το Ρωμαϊκό Θέατρο, αξίζει να ανακαλύψετε την παλιά πόλη με τα παραδοσιακά σπίτια και τα λιθόστρωτα καλντερίμια, να επισκεφτείτε το Εθνογραφικό Μουσείο, καθώς και το ιστορικό Μοναστήρι Μπάτσκοβο, που ιδρύθηκε το 1083 και βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από το κέντρο της πόλης.



