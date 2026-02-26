Επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι είναι ένας μεγαλοπρεπής χριστιανικός ναός στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Στις 4 Ιανουαρίου 1878 η Σόφια απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και τον επόμενο χρόνο ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του Βουλγαρικού Κράτους, οπότε η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται πολεοδομικά και κτιριολογικά κατά τα τότε ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα

Ο καθεδρικός ναός σχεδιάστηκε από τον Αλέξανδρο Πομεράντσεφ, με την πολύτιμη βοήθεια των Αλέξανδρου Σμιρνόφ και Αλέξανδρου Γιάκοβλεφ, που άλλαξε ριζικά το αρχικό σχέδιο του Ιβάν Μπογκομόλοφ

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι είναι ένας μεγαλοπρεπής χριστιανικός ναός στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Αλεξάνδρου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ναούς σε ολόκληρο τον κόσμο και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της Σόφιας. Είναι χτισμένος σε νεοβυζαντινό ρυθμό και καταλαμβάνει μία έκταση 3.170 τ.μ., ενώ στο εσωτερικό του χωράει μέχρι και 10.000 ανθρώπους! Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκανίων, μετά από αυτόν του Καθεδρικού Ναού Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι της Σερβίας, και ο ενδέκατος κατά σειρά μεγαλύτερος ναός της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο υπόγειο του επιβλητικού αυτού ναού υπάρχει μία Κρύπτη - Μουσείο με πολλές αξιόλογες ελληνικές εικόνες και σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια.

Στις 4 Ιανουαρίου 1878 η Σόφια απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και τον επόμενο χρόνο ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του Βουλγαρικού Κράτους, οπότε η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται πολεοδομικά και κτιριολογικά κατά τα τότε ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η κατασκευή του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι ξεκίνησε το 1882, όταν τέθηκε ο θεμέλιος λίθος, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του χτίστηκε μεταξύ των ετών 1904 - 1912. Ο Άγιος Αλέξανδρος Νιέφσκι ήταν Ρώσος πρίγκιπας και ο καθεδρικός ναός κατασκευάστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου το 1877-1878, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να απελευθερωθεί η Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία.

Ο καθεδρικός ναός σχεδιάστηκε από τον Αλέξανδρο Πομεράντσεφ, με την πολύτιμη βοήθεια των Αλέξανδρου Σμιρνόφ και Αλέξανδρου Γιάκοβλεφ, που άλλαξε ριζικά το αρχικό σχέδιο του Ιβάν Μπογκομόλοφ (1884-85). Το τελικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1898, και η κατασκευή αλλά και η διακόσμησή του έγιναν από μία ομάδα Βούλγαρων, Ρώσων, Αυστροούγγρων και άλλων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και εργατών. Τα μαρμάρινα μέρη του ναού και τα φωτιστικά κατασκευάστηκαν στο Μόναχο, τα μεταλλικά στοιχεία για τις πύλες στο Βερολίνο, ενώ οι ίδιες οι πύλες κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο του Καρλ Μπάμπεργκ στη Βιέννη και τα ψηφιδωτά μεταφέρθηκαν από τη Βενετία. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό πρόκειται για ένα κράμα πολιτισμών και καλλιτεχνικών επεμβάσεων, που συνέβαλαν καθοριστικά στη σημερινή επιβλητική του όψη.

Ο Καθεδρικός Ναός του Αλέξανδρου Νιέφσκι είναι μια σταυροειδής βασιλική με πέντε κλίτη και τρούλο, με ιδιαίτερα τονισμένο τον κεντρικό τρούλο. Ο επιχρυσωμένος τρούλος του ναού έχει ύψος 45 μέτρων και το καμπαναριό φτάνει τα 53 μέτρα. Συνολικά ο ναός έχει 12 καμπάνες, που χυτεύθηκαν στη Μόσχα, με ανάγλυφες διακοσμήσεις και συνολικό βάρος 23 τόνων. Στην εσωτερική διακόσμηση του ναού έχουν χρησιμοποιηθεί πολύχρωμα ιταλικά μάρμαρα, βραζιλιάνικος όνυχας, αλάβαστρο και άλλα πολυτελή υλικά, ενώ τα ψηφιδωτά και τα γλυπτά, φιλοτεχνημένα από Βουλγάρους, Ρώσους και άλλους ξένους καλλιτέχνες, είναι ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής και τεχνοτροπίας. Οι ζωγραφιές του κεντρικού θόλου φέρουν την υπογραφή του διάσημου Ρώσου ζωγράφου Ιβάν Γκριγκόρεβιτς Μιασοέντοφ. Το αριστουργηματικό αυτό έργο έχει συνολική επιφάνεια 850 τ.μ., ενώ στην περίμετρο του θόλου βλέπουμε γραμμένο το «Πάτερ Ημών» με χρυσά γράμματα.

Ο εμβληματικός αυτός χριστιανικός ναός είναι ορατός από πολλά μέρη της βουλγάρικης πρωτεύουσας, και συγκεντρώνει πλήθος πιστών και επισκεπτών από ολόκληρη την Ευρώπη, που πηγαίνουν εκεί, για να θαυμάσουν από κοντά το ξεχωριστό αυτό θρησκευτικό μνημείο και συνάμα σπουδαίο αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Σίγουρα θα έχετε δει φωτογραφίες στο Instagram με τουρίστες να φωτογραφίζονται μπροστά από τον ναό, ή στα παρακείμενα σ’ αυτόν στενά, με τα γραφικά κίτρινα τραμ και φόντο τους εντυπωσιακούς τρούλους του Αγίου Αλεξάνδρου. Αυτή ίσως είναι και η πιο χαρακτηριστική εικόνα της Σόφιας, γνωστή στα πέρατα της οικουμένης.



