Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σήμερα

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, γνωστή επίσημα ως Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» είναι μία καλωδιωτή γέφυρα, που ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2004. Χάρη σ’ αυτήν επιτεύχθηκε τόσο η σύζευξη μεταξύ του Ρίου και του Αντιρρίου, που μέχρι τότε γινόταν μέσω ferry boat, όσο και η σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα πάνω και ευρύτερα με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Αποτελεί τμήμα της Ιόνιας Οδού (Α5), της Ευρωπαϊκής Οδού 55 (Ε55) και της Ευρωπαϊκής Οδού 65 (Ε65) και κατασκευάστηκε από τη γαλλική εταιρεία Vinci.

Η επιβλητική αυτή γέφυρα συνολικού μήκους 2.880 μέτρων, εγκαινιάστηκε στις 7 Αυγούστου του 2004, μία εβδομάδα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα. Οι λαμπαδηδρόμοι της Ολυμπιακής Φλόγας ήταν οι πρώτοι που διέσχισαν επίσημα τη γέφυρα σε όλο της το μήκος. Ένας από αυτούς ήταν ο Όττο Ρεχάγκελ, ο Γερμανός προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κατά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2004, και ένας ακόμη ο Κώστας Λαλιώτης, πρώην Υπουργός Δημοσίων Έργων, κατά τη θητεία του οποίου ξεκίνησε η κατασκευή του έργου.



Το συνολικό κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 630 εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, την κοινοπραξία και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε πριν από την αρχική εκτίμηση, η οποία προέβλεπε ολοκλήρωση των έργων μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2004, και εντός προϋπολογισμού. Μερικές πηγές, ωστόσο, αναφέρουν πως το συνολικό κόστος της γέφυρας άγγιξε τα 839 εκατομμύρια ευρώ.



Στις 25 Μαΐου του 2007 σε ειδική τελετή προ του κτιρίου της Διοίκησης της Ζεύξης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ονόμασε την εν λόγω γέφυρα «Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης», προβαίνοντας στη συνέχεια στα αποκαλυπτήρια εικαστικού έργου με τη μορφή του. Ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε οραματιστεί την κατασκευή σιδηροδρομικής γέφυρας, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του τον 19ο αιώνα, το έργο όμως κρίθηκε πολύ ακριβό για την εποχή του. Τον 21ο αιώνα το όραμά του έγινε πραγματικότητα και έμελλε να αλλάξει μια για πάντα τις συγκοινωνίες στη χώρα μας, αποτελώντας συνάμα ένα ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού κράτους.



Δύο και πλέον δεκαετίες μετά την έναρξη της λειτουργίας της η γέφυρα αυτή φαίνεται πως πλέον μάλλον δημιουργεί νέα προβλήματα, αντί να τα λύνει. Για τους κατοίκους της Ναυπάκτου που δουλεύουν απέναντι στην Πάτρα, και το αντίστροφο, η καθημερινή διέλευση από τα διόδια κοστίζει πλέον πολύ ακριβά, με αποτέλεσμα πολλοί να είναι εκείνοι που προτιμούν να περάσουν απέναντι με το ferry boat, για να εξοικονομήσουν χρήματα, όμως χάνουν πολύτιμο χρόνο. Τα διόδια της γέφυρας κοστίζουν σήμερα 15,40€ για τα επιβατικά Ι.Χ., για τα φορτηγά 48,90€, ενώ για τα λεωφορεία φτάνει μέχρι και 78,20€! Οι τιμές αυτές είναι για πολλούς απαγορευτικές, με αποτέλεσμα να παρακάμπτουν αυτό το κατασκευαστικό επίτευγμα, για να γλιτώσουν χρήματα. Αντί, λοιπόν, να πηγαίνουμε μπροστά, φαίνεται πως επιστρέφουμε σε εποχές προ του 2004, όπου τα πλοία του Ρίου και του Αντιρρίου ήταν ασφυκτικά γεμάτα από οχήματα που ήθελαν να περάσουν στην αντίπερα όχθη.



Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, εκφράζουν τις ανησυχίες τους και ζητούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους.

