Την αυθεντική Ελλάδα «ανακάλυψαν» στη Νάξο διακεκριμένοι Βρετανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες που επιλέχθηκαν να επισκεφτούν το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων στο πλαίσιο του προγράμματος «TTG Sustainable Travel Ambassadors».

Σε εκτενές αφιέρωμα του δημοφιλούς βρετανικού επαγγελματικού τουριστικού μέσου TTGmedia.com, οι Βρετανοί πράκτορες δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τα μαθήματα μαγειρικής, τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα όπως το κίτρο, το ελαιόλαδο και τα ντόπια τυριά, αλλά και τις περιηγήσεις στην εξωτική ακτογραμμή και τα γραφικά χωριά που διατηρούν τις παραδόσεις και τη γνησιότητά τους.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, γίνεται λόγος για την καταλληλότητα του προορισμού για οικογενειακές διακοπές που δεν περιορίζονται απλά στον ήλιο και την θάλασσα, αλλά συμβάλλουν στην βιωματική εκπαίδευση και την δημιουργική αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας. ​

Όπως τονίζουν οι Βρετανοί πράκτορες, ο προορισμός «αποτελεί το κάτι διαφορετικό» καθώς διαθέτει ξεχωριστή αύρα, οργανωμένα μονοπάτια για πεζοπορία στη φύση και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες.

«Η Νάξος παραμένει μια όαση αυθεντικότητας καλώντας τους επισκέπτες να πάρουν γεύση από Κυκλάδες όπως τις έχουν ονειρευτεί. Το 2024 έκλεισε με νέο ρεκόρ ακτοπλοϊκών αφίξεων για την περίοδο Απρίλιο-Οκτώβριο και με επιμέρους αυξήσεις τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ εντυπωσιακή ήταν η πορεία και των αεροπορικών αφίξεων με αύξηση περίπου 29% σε σύγκριση με το 2023, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Σημειώνεται πως το αφιέρωμα προέκυψε στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας σε συνεννόηση με τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

