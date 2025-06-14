Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα – από 45 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά - μπορείς να βρεις ονειρεμένες ελεύθερες παραλίες, που σε προκαλούν για μια βουτιά, μέχρι να έρθει η ώρα της πολυπόθητης καλοκαιρινής άδειας.

Αν ψάχνεις ένα μέρος να απολαύσεις το μπάνιο σου μακριά από την κοσμοπλημμύρα στις οργανωμένες παραλίες, πάρε τα απαραίτητα (ομπρέλα, ψυγειάκι και ψάθα) και έφυγες για…

Ερωτοσπηλιά - Πόρτο Ράφτη

Στρίβοντας αριστερά στο Πόρτο Ράφτη και οδηγώντας ακόμα λίγα χιλιόμετρα θα συναντήσεις την Ερωτοσπηλιά, μια αγαπημένη, ερημική παραλία κοντά στην Αθήνα. Αυτή η επιλογή με το ιντριγκαδόρικο όνομα είναι ένας μικρός, απάνεμος όρμος με άμμο και βότσαλα, ιδιαίτερα αγαπητή σε ζευγάρια. Τα δέντρα στη μια πλευρά της παραλίας προσφέρουν λίγη φυσική σκιά.

Απόσταση από το κέντρο: 42χλμ

• Εδώ θα βρεις: Beach bar (περιστασιακά)

• Είσοδος: Δωρεάν

Μικρή Χαμολιά - Βραυρώνα

Αν προτιμάς πιο απομακρυσμένες επιλογές έλα στη Μικρή Χαμολιά. Μπορεί να δυσκολευτείς λίγο να τη βρεις, όμως θα ανταμειφθείς για τον κόπο σου και σίγουρα θα καταλάβεις γιατί συμπεριλαμβάνεται στις καλύτερες παραλίες της Αττικής. Η Μικρή Χαμολιά είναι από τις πιο ερημικές παραλίες κοντά στην Αθήνα. Προσφέρει απόλυτη γαλήνη και ησυχία, καθαρά και γαλαζοπράσινα νερά, αλλά και πεύκα για φυσική σκιά. Όλα αυτά θα σε κάνουν να νιώσεις υπερβολικά μακριά από το ρυθμό της πόλης.

Πώς θα φτάσεις: Αφού παρκάρεις κοντά σε μια ψαροταβέρνα, λίγο έξω από τη Χαμολιά (η οποία έχει δική της, μεγαλύτερη παραλία), περπατάς ως το τέλος μιας λοφώδους χερσονήσου, μέχρι να φτάσεις σε έναν μικροσκοπικό, αμμώδη όρμο ο οποίος είναι ένα πραγματικό "κρυμμένο στολίδι".

• Απόσταση από το κέντρο: 44χλμ

• Είσοδος: Δωρεάν

Προσήλι – Πόρτο Γερμενό

Δεν μπορεί η λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Αττικής να μην περιλαμβάνει αυτήν… Με άλλα λόγια δεν υπάρχει περίπτωση να σε φέρουμε ως εδώ και να μην σου αποκαλύψουμε το πραγματικό διαμάντι. Το Προσήλι είναι ένας μικρός όρμος λίγο έξω από τον ελικοειδή δρόμο πάνω από το Πόρτο Γερμενό που σε κάνει να νιώθεις πως είσαι σε ελληνικό νησί, όπως καμία άλλη παραλία. Μιλάμε για γαλαζοπράσινα νερά, δέντρα σχεδόν μέχρι τη θάλασσα και τίποτα άλλο εκτός από άμμο και ψιλό βότσαλο. Μια φανταστική απόδραση που θα σε απελευθερώσει!

• Απόσταση από το κέντρο: 64χλμ

• Είσοδος: Δωρεάν

Με πληροφορίες από Discover Greece

Πηγή: skai.gr

