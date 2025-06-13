Του Νικόλα Μπάρδη

Το νησί της Πάτμου παρότι ανήκει στα Δωδεκάνησα, πιο πολύ παραπέμπει σε κυκλαδονήσι με τα κατάλευκα σπίτια, τα γραφικά καλντερίμια και τη χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους θρησκευτικούς και προσκηνυματικούς προορισμούς της Ελλάδας, με πολλά κρουαζιερόπλοια να προσεγγίζουν το λιμάνι της, χάρη στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που έχει παγκόσμια ακτινοβολία και αποτελεί έμβλημα του νησιού. Πάραυτα, η Πάτμος εξακολουθεί να παραμένει ένας ήσυχος και εναλλακτικός τουριστικός προορισμός, με ήπια ανάπτυξη, χωρίς να έχει αλλοιωθεί στο παραμικρό η ταυτότητά της. Αν βρεθείτε στο νησί για διακοπές, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τα πέντε παρατιθέμενα αξιοθέατα.

1. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι ορθόδοξο μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1088 στη Χώρα της Πάτμου. Το 1999 κηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Χτίστηκε στο σημείο που πιστεύεται τόσο από την Καθολική όσο και από την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι ο Απόστολος Ιωάννης συνέγραψε το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη, κοντά στο σπήλαιο, όπου είχε τα θεία οράματα. Τα επιβλητικά τείχη που υψώνονται γύρω από τη Μονή, οι μοναδικές τοιχογραφίες που φυλάσσει στο εσωτερικό της, το μουσείο με τα σπάνια χειρόγραφα, οι καμάρες και το εμβληματικό κωδωνοστάσιο δημιουργούν ένα σπάνιο και πανέμορφο μοναστηριακό συγκρότημα, που πλημμυρίζει από πλήθος πιστών και επισκεπτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

2. Χώρα Πάτμου

Η Χώρα της Πάτμου, με τα πανέμορφα αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίμια με τις στοές, τους ανεμόμυλους και το καστρομονάστηρο σαν στέμμα στην κορυφή της, είναι ίσως μία από τις πιο όμορφες και αναγνωρίσιμες εικόνες στο Αιγαίο. Η Χώρα αναπτύσσεται γύρω από το Φρούριο (11ος αι.), που για πολλά χρόνια προστάτευε τόσο τους μοναχούς, όσο και τους κατοίκους του νησιού από τις επιδρομές και τις λεηλασίες. Τα περισσότερα αρχοντικά που θα δείτε εκεί είναι χτισμένα τον 16ο και 17ο αιώνα, όταν το νησί γνώρισε ιδιαίτερη ακμή, ενώ σε πολλά σημεία θα έχετε απρόσκοπτη και πανοραμική θέα προς τη Σκάλα και το υπόλοιπο νησί. Μικρές εκκλησίες, γραφικά μαγαζιά και παραδοσιακές ταβέρνες έρχονται να συμπληρώσουν ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό, που αποπνέει την αυθεντική ελληνική γοητεία.

3. Σπήλαιο Αποκάλυψης

Το νησί της Πάτμου είναι εδώ και αιώνες άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χριστιανισμό, κάτι που θα νιώσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα φτάσετε εκεί. Ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού Χριστού, Iωάννης, εξορίστηκε το 95 μ.Χ. στην Πάτμο από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό και βρήκε καταφύγιο στο Σπήλαιο, που εντοπίζεται στη μέση του λόφου μεταξύ Σκάλας και Χώρας. Εκεί, με τη βοήθεια του μαθητή του Πρόχορου, ο Ιωάννης έγραψε καθ’ υπαγόρευση του Θεού το θεόπνευστο βιβλίο της Αποκάλυψης, και ίσως το 4ο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το Σπήλαιο ανακαινίσθηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο, όταν ήρθε στην Πάτμο. Σήμερα ο προσκυνητής μπορεί να δει το σημείο που γράφτηκε η Αποκάλυψη, τον τόπο κατακλίσεως του Αγίου Ιωάννη, τον πελώριο βράχο που σχίστηκε στα τρία, όταν ο Θεός του υπαγόρευσε την Αποκάλυψη, το σημείο στο οποίο ο Ευαγγελιστής ακουμπούσε το κεφάλι του για να ξεκουραστεί και ένα κοίλωμα στον βράχο, από όπου πιανόταν για να σηκωθεί. Η μεγαλοπρέπεια του σπηλαίου και ο μυστικισμός της ατμόσφαιρας προκαλούν δέος.

4. Ανεμόμυλοι

Οι γραφικοί Ανεμόμυλοι της Ιεράς Μονής Πάτμου βρίσκονται παρατεταγμένοι στην κορυφή του λόφου της Χώρας, η οποία έχει συμπεριληφθεί, μαζί με το μοναστήρι και το σπήλαιο της Αποκάλυψης, στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι δύο από αυτούς χτίστηκαν το 1588, ενώ ο τρίτος το 1863. Όταν σταμάτησε η παραγωγή αλευριού τη δεκαετία του 1950, οι ανεμόμυλοι εγκαταλείφθηκαν και έπεσαν σε παρακμή. Το 2010, όμως, αποκαταστάθηκαν έπειτα από πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του τραπεζίτη και θαλασσοπόρου Charles Pictet, φίλων Ελβετών της Πάτμου, του ιδρύματος Νιάρχος κ.ά. Η αναστήλωση των Μύλων της Πάτμου βραβεύτηκε το 2012 στη Λισαβόνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROPA NOSTRA.

5. Πέτρα της Καλικατσού

Περνώντας την παραλία του Γροίκου, θα αντικρίσετε μία μεγάλη και απόκοσμη πέτρα. Πρόκειται για την περίφημη Καλικατσού. Ο βράχος αυτός μοιάζει να αναδύεται από τη θάλασσα, και προκαλεί δέος με τον όγκο του. Την Καλικατσού διάλεξαν για να ζήσουν πολλοί ασκητές και κατάφεραν να μετατρέψουν αυτό τον φαινομενικά αφιλόξενο βράχο, σε έναν χώρο άνετο, λαξεύοντας πάνω του σκαλιά, στέρνα, θέσεις για κάρβουνα και κεριά. Η Πέτρα αυτή καλύπτεται από μυστήριο και πολλές λαϊκές δοξασίες. Ο πιο διαδεδομένος μύθος αναφέρει ότι στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει μια κρυφή πόρτα, μια κρύπτη, η οποία οδηγεί σε ένα τούνελ. Αυτό το τούνελ, σύμφωνα με την παράδοση, διασχίζει όλη την νότια πλευρά της Χώρας και καταλήγει στην Πέτρα. Λέγεται, μάλιστα, πως δημιουργήθηκε για να μεταφέρουν οι μοναχοί την Κάρα του Αποστόλου Θωμά, και όλα τα σημαντικά κειμήλια και τους θησαυρούς που είχε η Μονή.



